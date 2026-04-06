Unde se pot vedea la televizor tragerile speciale la Loto ale sărbătorilor de Paște? Câți norocoși au câștigat la Loto săptămâna trecută

Loteria Română reamintește că atât joi, 9 aprilie, cât și duminică, 12 aprilie, nu vor avea loc trageri la Loto.

„Loteria Romana organizează sâmbătă, 11 aprilie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Sărbatorilor de Paști. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară”, transmite Loteria Română.

Pentru cea de-a doua tragere suplimentară, Loteria anunță că va suplimenta fondul de câștiguri al categoriei I, astfel: 200.000 de lei pentru LOTO 6/49, 100.000 de lei pentru JOKER și 50.000 de lei pentru LOTO 5/40.

Românii interesați să joace, pot opta pentru un bilet la LOTO 6/49 care costă 16 lei, un bilet JOKER care costă 14 lei, un bilet la LOTO 5/40 care costă 10 lei, dar și categorii de joc cu bilete care au prețuri sub 10 lei, precum, NOROC la 4 lei, NOROC PLUS la 3 lei sau SUPER NOROC, la 2 lei.

La categoria I se înregistrează un report de peste 12,32 milioane de euro. La categoria 6/49 la categoria I se înregistrează un report de peste 2,53 milioane de euro, iar reportul cumulat la noroc este de 1,05 milioane de euro.

Duminica trecută, Loteria Română a acordat peste 36.100 de câștiguri de o valoare totală de peste 3,51 milioane de lei. La Loto 6/49 s-a înregistrat un report la categoria I de peste 12,91 milioane de lei. La Noroc, reportul cumulat cumulat este de 5,40 milioane de lei. La Joker s-a înregistrat un report de peste 52, 84 milioane de lei. La Loto 5/40, la categoria I, s-a înregistrat un report cumulat de peste 237.300 de lei.

Norocoșii care au câștigat la Loto săptămâna trecută

La tragerea Noroc, un român care a jucat un bilet cumpărat de la o agenție din Tecuci, județul Galați, a câștigat premiul din categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei.

Un constănțean care a cumpărat un bilet de la o agenție din Năvodari a câștigat la tragerea Joker, la categoria a II-a un premiu în valoare de 282.603,55 de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, au fost două bilete câștigătoare a câte 59.330,50 de lei fiecare. Biletele au fost cumpărate de la o agenție din Galați, dar și de pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.