Report uriaș la Loto 6/49: premiul de categoria I a depășit 5,2 milioane de euro

Report uriaș la Loto 6/49. La Joker, categoria I, reportul depășește 468.600 de euro. La categoria a II-a sunt în joc peste 92.500 de lei.

Noroc Plus are un report cumulat de peste 37.200 de euro.

La Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 141.800 de euro. La categoria a II-a peste 39.100 de lei.

Super Noroc are un report de peste 43.100 de euro la categoria I.

Report uriaș la Loto 6/49: Câștig de 500.000 de lei la Noroc, în Suceava

La tragerea Noroc de joi, 28 mai, s-a înregistrat un câștig de 501.801 de lei la categoria a II-a. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Broșteni, județul Suceava.

La tragerile de joi, Loteria Română a acordat peste 20.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.