Prima pagină » Știri externe » Activiști din Pakistan, condamnați la închisoare pe viață pentru moartea unui soldat în timpul unui protest

Activiști din Pakistan, condamnați la închisoare pe viață pentru moartea unui soldat în timpul unui protest

O instanță antiteroristă din Pakistan i-a condamnat, luni, pe doi lideri ai unei organizații pentru drepturile omului la închisoare pe viață pentru moartea unui soldat din forțele paramilitare în timpul unei manifestații din 2024.
Activiști din Pakistan, condamnați la închisoare pe viață pentru moartea unui soldat în timpul unui protest
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
22 iun. 2026, 19:10, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mahrang Baloch și Sibghatullah Shah, lideri ai Comitetului Baloch Yakjehti (BYC), mișcare proeminentă pentru drepturile omului din regiunea Balochistan, din Pakistan, au fost condamnați pentru terorism instigare la revoltă și omor în cazul uciderii lui Shabbir Baloch, în timpul unei manifestații organizate de BYC în orașul portuar Gwadar din regiune, potrivit Associated Press. 

Potrivit procuraturii, că cei doi activiști au incitat o mulțime care, ulterior, a atacat o mașină a forțelor de securitate,  capturat un soldat și l-a bătut până la moarte cu cu bețe și cărămizi.

O anchetă a poliției a stabilit că cei doi au jucat un rol direct în mobilizarea mulțimii, în cadrul protestului susținut fără permisiunea administrației districtuale. Moartea soldatului a stârnit condamnări la nivel național.

Cei doi lideri ai BYC au negat acuzațiile.

Shahid Rind, purtător de cuvânt al guvernului provincial din Baluchistan, a declarat pentru Associated Press că procurorii dispuneau de „dovezi incontestabile” și că acest caz nu se referă la activism sau la disidență.

„Acesta nu a fost un caz legat de opinii politice, disidență pașnică sau dreptul la protest. A fost vorba despre uciderea unui soldat”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat că cei doi lideri au dreptul să facă apel împotriva verdictului.

Ministrul-șef al provinciei Baluchistan, Sarfraz Bugti, a salutat verdictul, descriindu-l drept o „demonstrație a statului de drept și a justiției” pentru soldatul ucis.

Într-o postare pe X, Bugti a scris că cei care îi vizează pe funcționarii statului sub pretextul protestelor pașnice nu vor scăpa de răspundere.

Procesul a fost mutat din motive de securitate

Instanța i-a condamnat pe cei doi inculpați în urma unui proces care s-a desfășurat inițial la Gwadar și care a fost ulterior mutat într-o închisoare de maximă siguranță din Quetta, capitala provinciei Baluchistan, din motive de securitate.

Procurorii au precizat că procesul a fost întrerupt în repetate rânduri de demonstrații organizate de susținătorii BYC în fața instanței și de presupuse tentative de intimidare a martorilor. Autoritățile au transferat ulterior procedurile la Quetta. Suspecții și martorii au putut depune mărturie prin intermediul convorbirilor video.

Guvernul pakistanez susține de mult timp că BYC servește drept paravan pentru Armata de Eliberare a Balochistanului (BLA), o grupare separatistă interzisă care și-a asumat responsabilitatea pentru o serie de atacuri mortale din ultimii ani, inclusiv atacuri asupra trenurilor de călători, autobuzelor, forțelor de securitate și minerilor de cărbune. Aceasta a fost desemnată drept organizație teroristă de către Pakistan în 2006 și de către SUA în 2025.

BYC a respins în repetate rânduri aceste acuzații, afirmând că este o mișcare pașnică pentru drepturi.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da