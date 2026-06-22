Activiști din Pakistan, condamnați la închisoare pe viață pentru moartea unui soldat în timpul unui protest

Mahrang Baloch și Sibghatullah Shah, lideri ai Comitetului Baloch Yakjehti (BYC), mișcare proeminentă pentru drepturile omului din regiunea Balochistan, din Pakistan, au fost condamnați pentru terorism instigare la revoltă și omor în cazul uciderii lui Shabbir Baloch, în timpul unei manifestații organizate de BYC în orașul portuar Gwadar din regiune, potrivit Associated Press.

Potrivit procuraturii, că cei doi activiști au incitat o mulțime care, ulterior, a atacat o mașină a forțelor de securitate, capturat un soldat și l-a bătut până la moarte cu cu bețe și cărămizi.

O anchetă a poliției a stabilit că cei doi au jucat un rol direct în mobilizarea mulțimii, în cadrul protestului susținut fără permisiunea administrației districtuale. Moartea soldatului a stârnit condamnări la nivel național.

Cei doi lideri ai BYC au negat acuzațiile.

Shahid Rind, purtător de cuvânt al guvernului provincial din Baluchistan, a declarat pentru Associated Press că procurorii dispuneau de „dovezi incontestabile” și că acest caz nu se referă la activism sau la disidență.

„Acesta nu a fost un caz legat de opinii politice, disidență pașnică sau dreptul la protest. A fost vorba despre uciderea unui soldat”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat că cei doi lideri au dreptul să facă apel împotriva verdictului.

Ministrul-șef al provinciei Baluchistan, Sarfraz Bugti, a salutat verdictul, descriindu-l drept o „demonstrație a statului de drept și a justiției” pentru soldatul ucis.

Într-o postare pe X, Bugti a scris că cei care îi vizează pe funcționarii statului sub pretextul protestelor pașnice nu vor scăpa de răspundere.

Procesul a fost mutat din motive de securitate

Instanța i-a condamnat pe cei doi inculpați în urma unui proces care s-a desfășurat inițial la Gwadar și care a fost ulterior mutat într-o închisoare de maximă siguranță din Quetta, capitala provinciei Baluchistan, din motive de securitate.

Procurorii au precizat că procesul a fost întrerupt în repetate rânduri de demonstrații organizate de susținătorii BYC în fața instanței și de presupuse tentative de intimidare a martorilor. Autoritățile au transferat ulterior procedurile la Quetta. Suspecții și martorii au putut depune mărturie prin intermediul convorbirilor video.

Guvernul pakistanez susține de mult timp că BYC servește drept paravan pentru Armata de Eliberare a Balochistanului (BLA), o grupare separatistă interzisă care și-a asumat responsabilitatea pentru o serie de atacuri mortale din ultimii ani, inclusiv atacuri asupra trenurilor de călători, autobuzelor, forțelor de securitate și minerilor de cărbune. Aceasta a fost desemnată drept organizație teroristă de către Pakistan în 2006 și de către SUA în 2025.

BYC a respins în repetate rânduri aceste acuzații, afirmând că este o mișcare pașnică pentru drepturi.