UPDATE. Sunt și liberali care susțin desemnarea lui Adrian Veștea: „E omul cel mai potrivit”

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Sprijin pentru Veștea a venit și din partea primarului municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, care a afirmat că îl cunoaște personal pe fostul ministru al Dezvoltării și consideră că desemnarea sa reprezintă „o alegere potrivită”.

„Consider că este o alegere potrivită, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru administrația publică națională. Sper ca Partidul Național Liberal să decidă în consecință și să îl susțină pe Adrian Veștea, acordându-i votul pentru funcția de prim-ministru”, a transmis Anghelescu.

Edilul a precizat că împărtășește și poziția liderului PNL Giurgiu, Toma Petcu, care susține deblocarea crizei politice și formarea rapidă a unui nou executiv.

„Cred că ieșirea din această criză are nevoie de responsabilitate și asumare, iar soluția este doar una politică și doar una PNL”, a adăugat el.

Un mesaj similar a fost transmis și de Robert Dorin Filip, primarul Rovinari, care și-a exprimat susținerea pentru Adrian Veștea, argumentând că România are nevoie de lideri cu experiență administrativă și rezultate concrete.

„Țara are nevoie de oameni care pot construi”

„Susținerea mea pentru Adrian Veștea, propus pentru funcția de Prim-ministru al României, vine din convingerea că țara noastră are nevoie de oameni care au demonstrat că pot construi, pot dezvolta și pot găsi soluții pentru comunități”, a declarat acesta.

Potrivit lui Filip, experiența acumulată de Veștea în administrație reprezintă „cea mai bună garanție” că România poate continua pe drumul stabilității și al dezvoltării.

„Este momentul responsabilității, al deciziilor curajoase și al unității. România are nevoie de un Guvern care să ofere încredere, să susțină autoritățile locale și să pună pe primul loc interesele românilor”, a mai spus liberalul.

Știrea inițială:

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis că, în actualul context politic, interesul național trebuie să primeze în fața disputelor de partid.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Niciun partid nu este mai mare decât țara noastră”, a afirmat liberalul.

„Când interesele de partid ajung deasupra interesului național, cei care pierd sunt românii. România nu are nevoie de spectacol politic, ci de guvernare”, a mai transmis Tișe.

„Experiența acumulată îl recomandă”

Mesaje de susținere au venit și din partea deputatului liberal Ionuț Stroe, care a evidențiat parcursul politic și administrativ al lui Adrian Veștea.

„Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. Treizeci de ani de liberalism autentic, de trei ori primar, trei mandate de președinte de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării. Are o carieră construită pe realizări concrete și votul multor oameni”, a declarat Stroe.

Parlamentarul liberal a precizat că experiența acumulată de Veștea în administrație îl recomandă pentru funcția de premier.

„Ca liberal și coleg de partid îi respect parcursul și activitatea și cred că experiența acumulată în toți acești ani îl recomandă și pentru asumarea acestei responsabilități majore”, a afirmat acesta.

În același timp, Ionuț Stroe a atras atenția că mizele strategice ale României sunt mai importante decât disputele interne.

„Țara trebuie guvernată, pentru că mizele pro-occidentale, pro-europene, angajamentele clare față de PNRR, NATO și aderarea la OCDE sunt mai importante decât mizele partidelor politice”, a transmis deputatul PNL.

„Omul cel mai potrivit”

Deputatul PNL Răzvan Prișcă a declarat că îl susține pe Adrian Veștea ca premier, fiind „omul cel mai potrivit”.

„România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat”, a transmis liberalul.

„30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni”, a mai scris acesta.

„Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală”, a mai adăugat Prișcă.

El a concluzionat ideea urându-i succes lui Adrian Veștea.

Declarațiile vin în contextul în care desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan a provocat tensiuni în interiorul PNL, o parte a conducerii partidului criticând atât procedura, cât și acceptarea mandatului de către fostul ministru al Dezvoltării.