„Toate partidele proeuropene” pot intra la negocieri. Mesajul tranșant al lui Adrian Veștea

Întrebat, la EuroNews, despre începutul negocierilor și despre portofoliile cheie, precum Ministerul de Interne sau Ministerul Finanțelor, Veștea a evitat să ofere un calendar.

„Este prematur să avansez astăzi o cronologie și ordinea în care să vor întâmpla lucrurile acestea. Vreau să văd în perioada următoare, fiindcă vedem că sunt partidele politice, astăzi vor ieși public și vor spune care este decizia lor”.

Întrebat dacă UDMR a fost luat în calcul, acesta a confirmat că discuțiile includ mai multe formațiuni parlamentare.

„UDMR și USR. Eu iau în calcul toate partidele pro europene”.

El a explicat că abordarea sa politică se bazează pe aritmetica parlamentară și pe necesitatea unor reforme asumate de toate partidele implicate.

„După cum am prezentat încă din momentul în care am fost investit, mă raportez la partidele pre-europene și mă raportez la reformele pe care trebuie să le facă România”.

Veștea a adăugat că nu se raportează la vechi alianțe politice și a respins ideea unor înțelegeri informale din trecut.