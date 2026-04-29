Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor, despre o posibilă guvernare PSD-AUR: Orice este posibil

Kelemen Hunor, despre o posibilă guvernare PSD-AUR: Orice este posibil

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în viitorul apropiat ar putea să se fie o guvernare PSD-AUR. Orice este posibil, a spus șeful UDMR.
Kelemen Hunor, despre o posibilă guvernare PSD-AUR: Orice este posibil
Sursa foto: Mediafax Foto/Andreea Alexandru
Petru Mazilu
29 apr. 2026, 11:20, Politic

Declarația a fost făcută miercuri la Palatul Parlamentului. Liderul UDMR a fost întrebat dacă el crede că este posibilă o guvernare PSD-AUR.

„Orice este posibil”, a răspuns șeful UDMR.

El a mai spus că „încet, încet” se intră într-o criză politică. De aceea, președintele UDMR le-a cerut inițiatorilor moțiunii de cenzură să-și asume guvernarea.

„Dacă dai jos guvernul, ar trebui să propui altă majoritate, alt guvern”, a transmis Kelemen Hunor oferind exemplul Germaniei care îi obligă pe inițiatorii de moțiuni să propună noi formule de guvernare.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va fi dezbătută și supusă aprobării în Parlament săptămâna viitoare.

