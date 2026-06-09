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Kelemen Hunor, despre guvernul lui Tomac fără majoritate parlamentară: Poți să ai o rețetă sofisticată, nu ai cum și din ce să gătești

Președintele UDMR i-a cerut premierului desemnat Eugen Tomac să îi dea argument pentru ca Uniunea să voteze guvernul tehnic, din care nu face parte. Ce i-a răspuns Tomac? „Nimic, că responsabilizare, Guvern, țară, trebuie, dar n-a dat niciun argument”, spune Kelemen.
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Laura Buciu
09 iun. 2026, 22:12, Politic
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Kelemen Hunor a spus că UDMR încă nu a luat o decizie în ceea ce privește susținerea lui Eugen Tomac pentru formarea Guvernului,

„Nu avem argumente de a susține acest guvern, dar decizia formală noi nu am luat-o. Am rămas cu următoarea idee: domnul Tomac nu are un program de guvern în acest moment și nu crede că ar trebui să vină cu ceva foarte ambițios, fiindcă este o situație extraordinară cu acest guvern numit tehnocrat, condus de un om politic, fără majoritate parlamentară, deocamdată. Dacă rămâne așa, atunci fără majoritate parlamentară în momentul votului și într-o astfel de situație degeaba ai planuri foarte interesante sau o rețetă foarte sofisticată, n-ai cum și din ce să gătești. Deci, din acest punct de vedere, așteptăm programul de guvernare, dar nu am impresia că va fi ceva hipersuper ieșit din comun”, a spus președintele UDMR, la TVR Info.

Guvern cu „oameni fără experiență politică”

De asemenea, Kelemen Hunor spune că a văzut o listă de cabinet, dar nu erau toate pozițiile ocupate sau toate nominalizările făcute și din numele pe care le-a văzut a reieșit că „se caută un guvern unde vin oameni fără experiență politică”.

„N-ar fi o problemă dacă sunt manageri buni. Vin oameni care au fost selectați pe niște criterii care îmi scapă mie. Nu am înțeles care erau criteriile, dar sigur asta știe domnul Tomac. Și am mai rămas cu ideea că în acest moment, când a ajuns la noi, în afară de PSD, nici de la PNL, nici de la USR nu avea o garanție că va exista un vot pentru învestirea Guvernului. Și la PSD a rămas așa, cu poate că da, poate că nu. Acolo a fost cel mai pozitiv, cred, mesajul după întâlnirea cu PSD. Nici noi nu am dat un mesaj prea pozitiv. Eu recunosc acest lucru. Noi am avut câteva idei, probleme logice, din punct de vedere politic, că am spus că nu am argumente să votez un Guvern din care nu fac parte. Nu eu personal, ci UDMR, cu cei care au dat jos Guvernul din care am făcut parte. Deci logic nu se pupă. Deci ar fi masochism politic să votez un Guvern din care nu fac parte după ce a fost dat jos Guvernul din care am făcut parte și să votez Guvernul cu cei care au dat jos Guvernul. Vă dați seama, nu se leagă, nu se poate explica de ce faci acest lucru. De ce votez un Guvern din care nu faci parte după episodul moțiunea de cenzură? Nu am argumente”, a explicat Kelemen.

Ce argumente i-a oferit Tomac lui Kelemen

I-a cerut lui Eurgen Tomac să îi ofere argumente. „Eugen, ajută-mă, dă-mi și mie un argument. Care ar fi argumentul prin care pot să trec peste această problemă?”, apovestit Kelemen.

Întrebat ce i-a răspuns premierul desemnat, Kelemen Hunor a spus: „Nimic, că responsabilizare, Guvern, țară, trebuie, dar n-a dat niciun argument. Deci am repetat ceea ce a zis și corect, de altfel, fiindcă după aceea mai aveam o problemă peste care iarăși nu pot să trec un Guvern condus de un om politic, că domnul Tomac este un politic. Nu putem spune că n-are treabă cu politica, a fost parlamentar, europarlamentar, în acest moment șef de partid, a fost consilier prezidențial, actual consilier prezidențial”, a mai spus liderul UDMR.

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