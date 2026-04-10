Canada vrea să se alăture programului comun al Marii Britanii, Italiei și Japoniei pentru un avion de luptă

Canada dorește să participe în cadrul Global Combat Air Programme (GCAP) cu statut de „observator”, în cel mai recent demers de a se distanța de Statele Unite și de a-și consolida relațiile cu alți parteneri strategici și comerciali, potrivit surselor citate de Financial Times.

Un oficial guvernamental canadian a declarat pentru FT că demersurile fac parte din eforturile țării de a-și „diversifica achizițiile din domeniul apărării și de a dezvolta parteneriate cu aliați care împărtășesc aceleași valori”. Potrivit acestuia, o solicitare oficială a fost deja transmisă Marii Britanii, iar scrisori similare urmează să fie trimise în scurt timp Japoniei și Italiei.

Statutul de observator i-ar oferi Canadei acces la anumite informații confidențiale despre proiect, în timp ce analizează dacă va participa ulterior în calitate de cumpărător sau de partener în dezvoltare, au precizat sursele.

O decizie privind intrarea Canadei în program ar putea fi luată la o reuniune programată în luna iulie. Oficiali implicați în proiect au declarat că admiterea este „foarte probabil” să fie aprobată, deși în trecut au existat divergențe între cele trei state fondatoare privind extinderea grupului.

GCAP a fost inițiat în 2022 de cele trei țări, în încercarea de a-și reduce dependența față de SUA în ceea ce privește avioanele de vânătoare F-35 și de a-și consolida controlul suveran asupra tehnologiilor utilizate în sistemele avansate de război aerian. Programul vizează primele livrări în 2035.