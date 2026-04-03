Polițist reținut pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă. Victima are 15 ani

Potrivit DIICOT, agentul de poliție de 22 de ani a fost reținut vineri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2024 – mai 2025, inculpatul, cunoscând faptul că victima avea 15 ani, a întreținut cu aceasta acte și raporturi sexuale în mod repetat și a realizat filmări în care victima apare în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, inculpatul a stocat în telefonul mobil imaginile astfel obținute și le-a distribuit către victimă.

Vineri a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.