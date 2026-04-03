Polițist reținut pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă. Victima are 15 ani

Un agent de poliție a fost reținut vineri de procurorii DIICOT Constanța pentru viol asupra unui minor în formă continuată și pornografie infantilă.
Polițist reținut pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă. Victima are 15 ani
Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
03 apr. 2026, 18:15, Social

Potrivit DIICOT, agentul de poliție de 22 de ani a fost reținut vineri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2024 – mai 2025, inculpatul, cunoscând faptul că victima avea 15 ani, a întreținut cu aceasta acte și raporturi sexuale în mod repetat și a realizat filmări în care victima apare în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, inculpatul a stocat în telefonul mobil imaginile astfel obținute și le-a distribuit către victimă.

Vineri a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor