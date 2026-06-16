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Imagini șocante din curtea unui spital. Un agent de pază lovește un livrator

Un bărbat a fost lovit, luni, de către un agent de pază în curtea Spitalului Județean din Arad.
Imagini șocante din curtea unui spital. Un agent de pază lovește un livrator
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Ioana Târziu
16 iun. 2026, 13:04, Social
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Un bărbat aflat în incinta Spitalului Județean din Arad a fost agresat de un agent de pază, relatează presa locală.

Acesta se afla în incinta spitalului pentru a efectua o livrare.

Ulterior, bărbatul ar fi fost descurajat să depună plângere de către polițiștii ajunși la fața locului, potrivit sursei.

Acesta ar fi oprit autoturismul într-o zonă în care considera că staționarea era permisă. La scurt timp, între el și un agent de pază a izbucnit un conflict verbal.

Situația a degenerat, iar agentul de pază l-a lovit pe livrator.

Incidentul a fost surprins video

Incidentul a fost surprins de camera de bord a autoturismului și de telefonul mobil al victimei.

„În loc să calmeze situația, paznicul a devenit și mai agresiv și l-a lovit. Nu vorbim despre o simplă discuție în contradictoriu, ci despre un contact fizic clar”, susține soția bărbatului, potrivit aceleiași surse.

„Am vrut să-l împing, dar mi-a alunecat mâna din greșeală”, a declarat paznicul, conform presei locale.

După incident, livratorul a apelat la 112 și a solicitat intervenția Poliției Municipiului Arad.

Victima este cetățean străin și își desfășoară activitatea în Arad de mai mult timp.

„Soțul meu muncește legal, plătește taxe și își vede de treabă. Tot ceea ce a cerut a fost să fie tratat corect. În schimb, a plecat cu sentimentul că nimeni nu îl ia în serios”, afirmă soția bărbatului, potrivit sursei citate.

Ce au declarat polițiștii

„În jurul orei 18.14, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unități medicale din municipiu”, se arată într-un comunicat emis de poliția din Arad.

Aceștia au transmis că a fost întocmit un dosar penal „pentru lovire sau alte violențe”.

Poliția a mai adăugat că se vor face în continuare verificări, pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și pentru a lua măsurile legale care se impun.

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