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Noile mașini de spălat cu AI decid singure cum îți spală hainele

Mașinile de spălat încep să ia decizii în locul utilizatorilor. O nouă generație de electrocasnice bazate pe inteligență artificială recunoaște tipul țesăturii, adaptează automat programul de spălare și promite economii importante la factura de energie.
Noile mașini de spălat cu AI decid singure cum îți spală hainele
Foto: Samsung
Maria Miron
14 iul. 2026, 10:33, Știrile zilei
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Inteligența artificială nu mai este rezervată telefoanelor sau calculatoarelor. Noua generație de mașini de spălat și uscătoare folosește algoritmi care analizează hainele introduse în cuvă și aleg automat modul optim de spălare. Anunțul a fost făcut marți de Samsung, care încearcă să extindă utilizarea AI în tot mai multe electrocasnice.

Cum „gândește” mașina de spălat

Sistemul AI Wash+ recunoaște până la cinci tipuri de țesături – bumbac, materiale delicate, prosoape, denim și haine pentru exterior – folosind senzori care analizează greutatea și compoziția încărcăturii. Pe baza acestor informații, mașina stabilește singură cantitatea de apă, detergent și durata ciclului de spălare. În timpul programului continuă să monitorizeze gradul de murdărie și poate modifica automat setările dacă este nevoie.

Și uscătoarele folosesc inteligența artificială. Funcția AI Dry+ urmărește nivelul de umiditate și temperatura hainelor și recunoaște patru tipuri de țesături pentru a regla funcționarea pompei de căldură, astfel încât uscarea să fie cât mai eficientă.

Promisiunea: facturi mai mici

Unul dintre cele mai atractive argumente este consumul de energie. Producătorul susține că, atunci când este activat modul AI Energy Mode, consumul mașinii de spălat poate scădea cu până la 70%. Economia este obținută prin spălarea la temperaturi mai scăzute, cu ajutorul tehnologiei Ecobubble, care transformă detergentul în bule fine pentru a pătrunde mai rapid în țesături și a curăța eficient chiar și cu apă mai rece.

Potrivit producătorului, uscătoarele pot consuma cu până la 20% mai puțină energie decât în cazul programelor standard, conform testelor interne.

Vorbești cu mașina de spălat

Noile aparate sunt echipate cu un ecran tactil de 7 inci și pot fi controlate și prin comenzi vocale, cu ajutorul unui asistent virtual, denumit Bixby. Utilizatorii vor putea porni sau opri programele, modifica setările ori verifica timpul rămas fără să atingă panoul de comandă.

Electrocasnicele sunt conectate la platforma SmartThings, aplicația Samsung pentru administrarea dispozitivelor inteligente din locuință, unde utilizatorii pot urmări consumul de apă și energie, precum și costurile estimate ale electricității. Aplicația învață obiceiurile utilizatorului și poate recomanda programe de spălare potrivite pentru fiecare nouă încărcătură.

Există și limite

Dincolo de promisiunile legate de AI, producătorul recunoaște că tehnologia are și limite. Funcția de recunoaștere a țesăturilor funcționează doar pentru încărcături de până la două kilograme, iar în cazul hainelor din materiale diferite precizia identificării poate scădea.

Noua gamă va fi lansată treptat pe piețele internaționale începând din luna iulie, însă prețurile nu au fost anunțate.

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