Una dintre cele mai populare aplicații de navigație primește o actualizare majoră cu inteligență artificială

Actualizarea anunțată luni de Google aduce recomandări personalizate în funcție de stilul de condus, o versiune îmbunătățită a modului dedicat motocicliștilor, căutări conversaționale mai avansate și o opțiune prin care aplicația reduce numărul interacțiunilor vocale atunci când utilizatorul preferă acest lucru.

Waze va învăța preferințele șoferilor

Una dintre cele mai importante noutăți este personalizarea traseelor. Waze va analiza preferințele utilizatorului și va reține tipul de rute pe care acesta le alege frecvent.

Astfel, aplicația va putea recomanda automat drumuri care se potrivesc stilului fiecărui șofer, fie că acesta preferă autostrăzile, traseele cu mai puține opriri sau variantele care evită traficul chiar dacă implică drumuri secundare.

Google precizează că această funcție poate fi dezactivată din setările aplicației pentru cei care nu doresc recomandări personalizate.

Gemini extinde funcțiile conversaționale

Actualizarea aduce și o versiune mai avansată a sistemului Conversational Reporting, bazat pe Gemini.

Dacă până acum utilizatorii puteau raporta prin voce accidente sau ambuteiaje, de acum înainte vor putea semnala mult mai multe situații, inclusiv drumuri închise, adrese greșite sau alte incidente întâlnite pe traseu, folosind un limbaj natural.

Tot Gemini îmbunătățește și funcția de căutare. Utilizatorii vor putea formula cereri complexe, fără să fie nevoie să cunoască numele exact al destinației.

De exemplu, vor putea cere aplicației să găsească „o benzinărie care vinde și cafea cu lapte vegan” aflată pe traseu, iar Waze va identifica variantele potrivite, într-un mod similar funcției „Ask Maps” din Google Maps.

Mod dedicat motocicliștilor

Google introduce și îmbunătățiri importante pentru Motorcycle Mode.

Cu ajutorul inteligenței artificiale și al datelor furnizate de editorii de hărți Waze, aplicația va recomanda trasee special adaptate motocicletelor, inclusiv drumuri înguste sau scurtături care nu sunt potrivite pentru automobile.

În plus, motocicliștii vor primi avertizări privind obstacole specifice, precum limitatoare de viteză, treceri de pietoni supraînălțate, poduri înguste sau alte pericole de pe traseu.

Pentru moment, această versiune este disponibilă în Argentina, Brazilia, Columbia, Malaysia, Mexic, Peru și Filipine.

Apare și modul „Less Chatty”

O altă noutate este introducerea opțiunii Less Chatty.

Prin activarea acesteia, Waze reduce numărul intervențiilor vocale și notifică șoferul doar în situațiile importante, precum accidente, obstacole sau alte pericole relevante de pe traseu.

Funcția este destinată celor care preferă să asculte muzică sau podcasturi fără întreruperi frecvente.

Disponibilitate

Toate noile funcții bazate pe Gemini, inclusiv personalizarea traseelor, căutarea conversațională și modul „Less Chatty”, sunt distribuite treptat utilizatorilor Waze de pe Android și iOS la nivel global. Singura excepție este noua versiune a Motorcycle Mode, disponibilă deocamdată doar în cele șapte țări anunțate de Google.