Forțele iraniene susțin că au atacat o bază americană din Bahrain

IRGC a declarat că, ca răspuns la atacurile americane, Forțele Aeriene au atacat instalații de întreținere și reparare a elicopterelor, un hangar care adăpostea un avion P-8 Poseidon și centrul de comandă și control al dronelor militare de la baza aeriană americană din Sheikh Isa, Bahrain, a relatat agenția Fars, citată de CNN.

„Operațiunile de represalii vor continua”, a declarat IRGC.

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat că sirenele sunau și i-a avertizat pe locuitori să se adăpostească. Nu au existat raportări imediate despre pagube.

Pe de altă parte, SUA și-au încheiat cel mai recent val de atacuri împotriva Iranului, „lovind zeci de ținte în mai multe locații cu muniții de precizie”, a declarat Comandamentul Central al SUA pe rețeaua X.

SUA au atacat pentru prima dată sistemele de apărare aeriană iraniene

Acesta a precizat că forțele CENTCOM au atacat pentru prima dată sistemele de apărare aeriană iraniene, stațiile radar de coastă, capacitățile de lansare a rachetelor și dronelor, precum și ambarcațiuni mici, folosind avioane de vânătoare americane, nave militare, drone aeriene de atac unidirecțional și drone maritime de atac unidirecțional.

Presa de stat iraniană a relatat atacuri în mai multe provincii centrale și sudice, soldate cu moartea a cel puțin o persoană și rănirea altor câteva.

Anunțul CENTCOM vine la o zi după ce SUA a anunțat că a atacat aproximativ 140 de baze militare iraniene într-un atac aerian peste noapte.