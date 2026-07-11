„Mi-ar plăcea, măcar încă o dată”. Djokovic se gândeşte să mai joace şi anul viitor la Wimbledon

Novak Djokovic a fost învins de Jannik Sinner în semifinala de la Wimbledon, iar fostul lider ATP recunoaște că adversarul a fost cu două clase peste el. Deși a recunoscut că a avut parte de o „înfrângere zdrobitoare”, jucătorul sârb transmite că i-ar plăcea să se întoarcă pe iarba de la All England Club chiar și la 40 de ani.

„Mi-ar plăcea, măcar încă o dată. Vom vedea”, a declarat Djokovic reporterilor, când a fost întrebat dacă va continua să se lupte cu noua generație la vârsta de 40 de ani, la cea de-a 150-a ediție a turneului de la Wimbledon de anul viitor, scrie Reuters.

Deși Djokovic a ratat calificarea în a 39-a finală de Grand Slam la simplu, rămâne faptul că doar câțiva jucători îl pot învinge.

„Desigur, sunt dezamăgit. Voiam să câștig Wimbledon. Acesta este motivul pentru care încă mă străduiesc atât de mult. Rămâne un gust puțin amar, pentru că astăzi nu am fost la nivelul dorit. Dar întorc pagina și mergem mai departe”, a adăugat el.

„Nu simt nicio presiune și nimeni nu mă obligă să joc. O fac pentru că îmi doresc cu adevărat și pentru că încă pot. Încă pot juca la nivelul unui jucător din top 10, top 5. Să vedem ce ne rezervă viitorul”, a mai spus Djokovic.

În finala de duminică, Jannik Sinner îl va confrunta pe Alexander Zverev. Germanul este campionul en-titre de la Roland Garros, în timp ce italianul este deținătorul trofeului de la All England Club.