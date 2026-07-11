Prima pagină » Sport » „Mi-ar plăcea, măcar încă o dată”. Djokovic se gândeşte să mai joace şi anul viitor la Wimbledon

„Mi-ar plăcea, măcar încă o dată”. Djokovic se gândeşte să mai joace şi anul viitor la Wimbledon

Jucătorul sârb Novak Djokovic a fost învins în semifinala de la Wimbledon de către Jannik Sinner, punând capăt speranțelor sale de a câștiga un al 25-lea titlu de Grand Slam, un record. Recunoscând ulterior că a fost „o înfrângere zdrobitoare”, Djokovic nu părea deloc un om gata să pună punct carierei sale în tenis.
„Mi-ar plăcea, măcar încă o dată”. Djokovic se gândeşte să mai joace şi anul viitor la Wimbledon
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 iul. 2026, 14:16, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Novak Djokovic a fost învins de Jannik Sinner în semifinala de la Wimbledon, iar fostul lider ATP recunoaște că adversarul a fost cu două clase peste el. Deși a recunoscut că a avut parte de o „înfrângere zdrobitoare”, jucătorul sârb transmite că i-ar plăcea să se întoarcă pe iarba de la All England Club chiar și la 40 de ani.

„Mi-ar plăcea, măcar încă o dată. Vom vedea”, a declarat Djokovic reporterilor, când a fost întrebat dacă va continua să se lupte cu noua generație la vârsta de 40 de ani, la cea de-a 150-a ediție a turneului de la Wimbledon de anul viitor, scrie Reuters. 

Deși Djokovic a ratat calificarea în a 39-a finală de Grand Slam la simplu, rămâne faptul că doar câțiva jucători îl pot învinge.

„Desigur, sunt dezamăgit. Voiam să câștig Wimbledon. Acesta este motivul pentru care încă mă străduiesc atât de mult. Rămâne un gust puțin amar, pentru că astăzi nu am fost la nivelul dorit. Dar întorc pagina și mergem mai departe”, a adăugat el.

„Nu simt nicio presiune și nimeni nu mă obligă să joc. O fac pentru că îmi doresc cu adevărat și pentru că încă pot. Încă pot juca la nivelul unui jucător din top 10, top 5. Să vedem ce ne rezervă viitorul”, a mai spus Djokovic.

În finala de duminică, Jannik Sinner îl va confrunta pe Alexander Zverev. Germanul este campionul en-titre de la Roland Garros, în timp ce italianul este deținătorul trofeului de la All England Club.

Recomandarea video

INTERVIU VIDEO | Andreia și Ionuț Chiperi (HaiHui în doi), despre locul în care ar vrea să se stabilească
G4Media
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.ro
Kremlinul anunță cum ar putea Zelenski să încheie războiul din Ucraina într-o singură zi și în ce condiții ar fi folosite armele nucleare ale Rusiei
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran și pandemia Covid-19,
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport
Fiica unui vârstnic cazat în azilele lui Viorel Pașca din Bihor: „Când îmi cerea să-l aduc acasă, i se lua telefonul”
Libertatea
Cine este Leonita Xhaka, femeia care îi este alături căpitanului Elveției la Cupa Mondială 2026
CSID
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da