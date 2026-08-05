Dinamo București îi prelungește contractul antrenorului echipei de baschet, Zydrunas Urbonas

„Tehnicianul lituanian ce a obținut rezultate foarte bune în sezonul anterior confirmă așadar viziunea clubului, de a consolida un moment de creștere clară a baschetului dinamovist, prin continuitate și profesionalism”, au transmis oficialii clubului Dinamo București, anunțând prelungirea contractului cu Zydrunas Urbonas.

Urbonas, în vârstă de 49 de ani, a preluat-o pe Dinamo în vara anului 2025, aceasta fiind a doua experiență a sa ca antrenor în afara Lituaniei, după un scurt mandat la Sigal Prishtina, în Kosovo. Ca jucător, a fost desemnat MVP-ul campionatului Lituaniei în 2001, iar ulterior și-a construit o carieră solidă de antrenor la Juventus Utena și Šiauliai, înainte de a ajunge în România.

Sub comanda sa, Dinamo a avut un sezon regulat excelent, încheiat pe locul al doilea, cu 20 de victorii și 8 înfrângeri. Echipa a încheiat sezonul regulat cu 13 victorii în ultimele 14 meciuri.

În faza eliminatorie a ajuns până în semifinalele campionatului, unde a fost învinsă de vicecampioana CSM Oradea, în patru meciuri.

Bucureștenii au încheiat în cele din urmă pe locul 4, după ce au pierdut cu 1-2 seria pentru medalia de bronz împotriva SCMU Craiova.