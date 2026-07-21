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Campion al Portugaliei cu FC Porto, transferat la CFR Cluj

Mijlocașul Bruno Costa, de două campion al Portugaliei cu FC Porto, este noul jucător al lui CFR Cluj.
Campion al Portugaliei cu FC Porto, transferat la CFR Cluj
Foto: CFR Cluj
Cosmin Pirv
21 iul. 2026, 13:09, Sport
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Anunțul a fost făcut marți de clubul CFR Cluj.

Fotbalistul portughez de 29 de ani este un produs al clubului FC Porto, pentru care a juact 47 de partide la prima echipă, bifând prezențe în UEFA Champions League și UEFA Europa League.

În tricoul „dragonilor” a câștigat două titluri de Campion, trei Cupe, o Cupă a Ligii și o Supercupă.

Mijlocașul a jucat, în total, în fotbalul portughez, la nivel de seniori, în peste 100 de meciuri din campionat și Cupă pentru formații de primă ligă precum FC Porto, Paços de Ferreira, CD Nacional și Vizela.

De-a lungul carierei, el a mai jucat în Franța, pentru Valenciennes, dar și în Coreea de Sud, unde a îmbrăcat tricoul formațiilor Gyeongnam FC și Gimhae FC 2008.

CFR Cluj a pierdut prima partidă din noul sezon al Superligii, cu 2-1, în deplasare la Oțelul Galați.

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