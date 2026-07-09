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Gabi Mureșan juca titular la CFR pe câteva mii, în timp ce colegii câștigau sute de mii

Gabi Mureșan, fostul mijlocaș al CFR Cluj și primar al comunei Apold, a murit miercuri seară, la vârsta de 44 de ani, după ce a intrat într-un lac din apropierea localității Șaeș. În perioada în care devenea unul dintre liderii celei mai puternice generații din istoria clubului clujean, Mureșan câștiga însă mult mai puțin decât o parte dintre colegii săi: doar 7.000 de euro pe lună.
Gabi Mureșan juca titular la CFR pe câteva mii, în timp ce colegii câștigau sute de mii
Gabriel Negreanu
09 iul. 2026, 14:36, Sport
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Gabi Mureșan a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei CFR Cluj care a dominat fotbalul românesc la finalul anilor 2000. Cu toate acestea, în primele sezoane petrecute în Gruia, mijlocașul avea un contract mult mai mic decât unii dintre coechipierii săi.

Într-un interviu acordat în 2019, Mureșan povestea că a primit un salariu de 7.000 de euro pe lună în primii doi sau trei ani la CFR. El semnase în 2007 un contract valabil cinci sezoane, cu o remunerație fixă.

În aceeași perioadă, unii dintre colegii săi ajungeau, potrivit fostului internațional, la venituri de aproximativ 500.000 de euro pe an. Diferența nu l-a împiedicat să fie titular și să devină unul dintre liderii echipei.

Oferta care i-a schimbat contractul

Mureșan susținea că nu s-a dus niciodată la conducerea CFR-ului pentru a cere o mărire. Situația s-a schimbat când a început să ia în calcul plecarea de la club.

Pentru a deveni liber de contract, ar fi trebuit să achite aproximativ 160.000 de euro, reprezentând valoarea perioadei rămase din înțelegere.

Fostul mijlocaș avea o ofertă de aproximativ 40.000 de euro pe lună de la o altă echipă. Conducerea CFR i-a propus inițial majorarea salariului la 10.000 de euro, însă Mureșan a refuzat.

În cele din urmă, finanțatorul Árpád Pászkány i-a oferit un contract de 25.000 de euro lunar pentru ultimii doi ani ai înțelegerii. Negocierea a avut loc înainte de finalul sezonului 2009-2010, în care CFR a câștigat al doilea său titlu de campioană.

Mureșan spunea că banii nu i-au schimbat comportamentul în vestiar. Chiar și după mărirea salariului, a continuat să reprezinte interesele colegilor în discuțiile cu șefii clubului, inclusiv atunci când existau întârzieri sau neînțelegeri legate de prime.

În cei șase ani petrecuți la CFR Cluj, Gabi Mureșan a câștigat opt trofee și a participat la unele dintre cele mai importante rezultate europene din istoria clubului.

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