CS Vâlcea 1924 îl transferă pe americanul Miryne Thomas, MVP-ul campionatului Georgiei

Extrema în vârstă de 29 de ani, înaltă de 2,03 metri, sosește la formația vâlceană după un sezon remarcabil la BC Batumi, echipă alături de care a cucerit titlul de campion. CS Vâlcea 1924, medaliată cu bronz în 2025, încearcă să revină în lupta pentru primele locuri din Liga Națională de Baschet Masculin, după un sezon dezamăgitor în care nu a prins play-off-ul, încheind pe locul 9.

Thomas a dominat competiția internă din Georgia, fiind desemnat MVP-ul sezonului și al finalei, cel mai bun jucător străin și cel mai bun apărător al campionatului. De asemenea, a încheiat sezonul ca principal marcator al ligii, cu 599 de puncte, și cel mai bun recuperator, cu 329 de recuperări.

În ediția precedentă de campionat, americanul a avut medii de 21,4 puncte și 11,8 recuperări pe meci, reușind 22 de double-double-uri.

De-a lungul carierei, Miryne Thomas a mai evoluat pentru Leicester Riders, în Marea Britanie, Kirchheim Knights, în Germania, și Ottawa BlackJacks, în liga canadiană CEBL, după perioada petrecută în baschetul universitar american (NCAA).

„Vâlcea vrea rezultate, dar în aceeași măsură vrea și spectacol! Aducerea lui Miryne Thomas este dovada că «lupii» sunt pregătiți să ofere exact ceea ce își doresc fanii: victorii mari, dar, mai ales, un joc electrizant”, au transmis reprezentanții clubului.