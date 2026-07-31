Euronews: Eurodeputații vor ca Infantino să fie audiat în Parlamentul European în legătură cu planul FIFA privind investițiile private

Președintele FIFA, Gianni Infantino, ar urma să fie convocat în fața Parlamentului European pentru o audiere în legătură cu planurile privind atragerea unor investitori privați într-o nouă entitate comercială.

Un draft de scrisoare obținut și consultat de Euronews îl invită pe Infantino să răspundă direct la întrebările parlamentarilor, în spiritul „transparenței și al responsabilității democratice pe care FIFA însăși le-a susținut public”.

Acest demers ar urma să aibă loc după ce în această săptămână, FIFA a generat controverse prin anunțarea unor planuri privind atragerea unor investitori privați într-o nouă entitate comercială.

Eurodeputații, îngrijorați de planurile FIFA

Draftul scrisorii a fost distribuit de europarlamentarul conservator polonez Bogdan Zdrojewski în rândul celorlalți eurodeputați. Acesta îl acuză în mod direct pe Infantino de modul în care conduce FIFA și îi solicită să se prezinte în fața lor pentru a da explicații.

„Dorim să ne exprimăm îngrijorarea profundă cu privire la actuala conducere, guvernanță și direcție a FIFA”, se arată în scrisoarea europarlamentarilor, potrivit Euronews.

Europarlamentarii sunt îngrijorați că nu a existat în prealabil o consultare în legătură cu aceste planuri anunțate de FIFA.

„Să fim foarte clari: Parlamentul European nu va rămâne pasiv dacă FIFA este tratată ca un bun personal, un fond de campanie și o scară de urcare în cariera politică”, au mai scris europarlamentarii în scrisoare, potrivit Euronews.

Draftul scrisorii a fost trimis spre aprobare la Comisia pentru cultură și educație a Parlamentului European. Astfel, dacă scrisoarea va fi aprobată de majoritatea membrilor comisiei, invitația adresată lui Infantino va fi trimisă oficial în luna septembrie.

FIFA continuă planul controversat: „Nimeni nu vinde fotbalul”

Joi, cele 55 de federații membre UEFA au decis joi, în unanimitate, că nu vor participa la competițiile FIFA, inclusiv Campionatul Mondial, dacă proiectul nu va fi retras în totalitate.

În replică, FIFA a respins vineri acuzațiile potrivit cărora ar încerca să vândă o parte din fotbalul mondial

„Nimeni nu vinde fotbalul. FIFA nu ar lua niciodată în considerare un asemenea lucru”, a transmis forul mondial într-un comunicat.

Planul FIFA prevede înființarea unei companii numite FIFA Forward Enterprise, care ar urma să preia și să administreze drepturile comerciale ale competițiilor FIFA. Este vorba despre drepturile de televizare, sponsorizări, bilete, licențe și alte activități comerciale.

Cea mai controversată parte a proiectului este vânzarea către investitori privați a unei participații de 20% din noua companie. Afacerea ar fi evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Principalul investitor ar urma să fie o firmă de capital de risc condusă de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.