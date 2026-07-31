Prima pagină » Sport » Fosta prim-divizionară AFC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a. Olimpia Satu Mare îi ia locul

Fosta prim-divizionară AFC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a. Olimpia Satu Mare îi ia locul

AFC Hermannstadt, echipă retrogradată din Superliga de fotbal la finalul sezonului trecut, s-a retras din Liga a II-a cu o zi înaintea debutului noii ediții de campionat, iar locul său va fi ocupat de CSM Olimpia Satu Mare, a transmis vineri Federația Română de Fotbal (FRF).
Fosta prim-divizionară AFC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a. Olimpia Satu Mare îi ia locul
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
31 iul. 2026, 14:57, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Urmare a cererii de retragere comunicate electronic de către AFC Hermannstadt în data de 31 iulie 2026, pentru sezonul 2026-2027 a rămas un loc vacant”, se arată în hotărârea Comitetului de urgență din cadrul Departamentului Competiții al FRF.

Federația precizează că, în urma aplicării regulamentului privind ocuparea locurilor vacante, locul a fost atribuit clubului CSM Olimpia Satu Mare, care va prelua și programul competițional al formației sibiene.

Retragerea pune capăt unui parcurs de nouă ani al clubului în primele două eșaloane ale fotbalului românesc. Înființată în 2015, Hermannstadt a promovat în prima ligă în 2018, după un singur sezon petrecut în Liga a II-a. A revenit în eșalonul secund în 2021 și a obținut din nou promovarea după numai un an. În ultimii patru ani a evoluat în prima ligă, înainte de a retrograda în această vară în urma barajului cu FC Voluntari.

De-a lungul existenței sale, Hermannstadt a disputat două finale ale Cupei României, în 2019 și 2025, și a obținut cea mai bună clasare în Superligă în sezonul 2024-2025, când a încheiat pe locul al șaptelea.

Echipa sibiană ar fi trebuie să debuteze în noul sezon al Ligii a II-a sâmbătă, la Dumbrăvița.

Prin ocuparea locului vacant, CSM Olimpia Satu Mare, retrogradată la finalul sezonului trecut, va evolua în continuare în Liga a II-a.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Vă amintiți de Jeremie N'Jock? 3 întâmplări haioase cu atacantul spectaculos al Craiovei
GSP.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu cere sprijin european pentru crescătorii de ovine și caprine afectați de restricții
Gandul
'L-au resuscitat'. Prima reacție a lui Stelian Ogică, după ce Adrian Ropotan a fost implicat într-un accident teribil
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior”
Libertatea
Adrian Ropotan, în stare gravă după accidentul de microbuz din Argeș. Antrenorul a fost resuscitat la fața locului. Imagini de la locul accidentului
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia