Fosta prim-divizionară AFC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a. Olimpia Satu Mare îi ia locul

„Urmare a cererii de retragere comunicate electronic de către AFC Hermannstadt în data de 31 iulie 2026, pentru sezonul 2026-2027 a rămas un loc vacant”, se arată în hotărârea Comitetului de urgență din cadrul Departamentului Competiții al FRF.

Federația precizează că, în urma aplicării regulamentului privind ocuparea locurilor vacante, locul a fost atribuit clubului CSM Olimpia Satu Mare, care va prelua și programul competițional al formației sibiene.

Retragerea pune capăt unui parcurs de nouă ani al clubului în primele două eșaloane ale fotbalului românesc. Înființată în 2015, Hermannstadt a promovat în prima ligă în 2018, după un singur sezon petrecut în Liga a II-a. A revenit în eșalonul secund în 2021 și a obținut din nou promovarea după numai un an. În ultimii patru ani a evoluat în prima ligă, înainte de a retrograda în această vară în urma barajului cu FC Voluntari.

De-a lungul existenței sale, Hermannstadt a disputat două finale ale Cupei României, în 2019 și 2025, și a obținut cea mai bună clasare în Superligă în sezonul 2024-2025, când a încheiat pe locul al șaptelea.

Echipa sibiană ar fi trebuie să debuteze în noul sezon al Ligii a II-a sâmbătă, la Dumbrăvița.

Prin ocuparea locului vacant, CSM Olimpia Satu Mare, retrogradată la finalul sezonului trecut, va evolua în continuare în Liga a II-a.