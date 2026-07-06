Nebunia Cupei Mondiale: au dat pe bilete și călătorii cât prețul unei case

Prețurile ridicate ale biletelor nu i-au descurajat pe fanii fotbalului din întreaga lume. Pentru meciurile importante din fazele eliminatorii, unele bilete revândute au ajuns la aproximativ 20.000 de dolari, iar locurile din zonele superioare ale stadionului s-au vândut și cu 5.000 de dolari.

Însă biletele reprezintă doar o parte din cheltuieli. Transportul, cazarea, mesele, mașinile închiriate și suvenirurile au ridicat nota de plată la zeci sau chiar sute de mii de dolari pentru unii suporteri.

Vacanță construită în jurul Cupei Mondiale

Un britanic cu fiul său au relatat pentru CNBC că au petrecut câteva săptămâni traversând Statele Unite, organizându-și vacanța în funcție de programul meciurilor de la Cupa Mondială.

Au plătit aproximativ 2.000 de dolari pentru biletele de avion și în jur de 1.000 de dolari pentru fiecare bilet la meci, la care s-au adăugat mii de dolari pentru hoteluri și mașini închiriate.

Traseul lor a inclus Orlando, Daytona Beach, Dallas, New Orleans, Memphis, Cascada Niagara, Boston și New York.

„Este o călătorie care se întâmplă o singură dată în viață”, a spus britanicul, adăugând că experiența i-a schimbat percepția despre Statele Unite. „Oamenii au fost absolut fantastici, peste tot am întâlnit persoane foarte prietenoase”.

Ultimul Mondial înainte să devină tată

Un newyorkez, fan declarat al fotbalului, a ales pachetele premium de ospitalitate oferite de FIFA, care includ acces garantat la meciuri, mâncare, băuturi și saloane dedicate.

El a plătit aproximativ 2.000 de dolari pentru fiecare bilet și estimează că va cheltui peste 12.000 de dolari pentru cinci partide.

„Aș face-o din nou fără să stau pe gânduri. Mi-aș dori ca Mondialul să fie în fiecare an”, a spus acesta.

150.000 de dolari pentru 10 meciuri

Printre cei mai mari cheltuitori ai Cupei Mondiale se numără un cuplu care își împarte timpul între Israel și Australia. Cei doi estimează că vor plăti aproximativ 150.000 de dolari pentru a asista la 10 meciuri, o sumă care, în multe țări, poate acoperi integral prețul unei locuințe.

Aproximativ 100.000 de dolari reprezintă costul pachetelor oficiale de ospitalitate FIFA, care includ bilete premium și acces la facilități VIP. Restul banilor sunt destinați transportului, cazării și altor cheltuieli. Programul lor include opt meciuri în New Jersey, un sfert de finală la Miami și o semifinală la Atlanta.

Cei doi spun că intenționează să participe și la următoarea Cupă Mondială, programată în Portugalia, Spania și Maroc. „Merită din plin. Vom face asta din nou”, au adăugat ei.

A economisit patru ani pentru un singur meci

Un suporter din Guadalajara, Mexic, estimează că va cheltui aproximativ 2.500 de dolari pentru călătoria la New York. Suma include circa 700 de dolari pentru biletul la meci, 500 de dolari pentru transportul cu avionul și aproximativ 1.200 de dolari pentru cazare.

El spune că a pus bani deoparte timp de patru ani pentru această experiență, după ce asistase deja la un meci al Cupei Mondiale disputat la Ciudad de México.

„Am economisit ani întregi pentru această călătorie și a meritat 100%”, a declarat acesta.

Efortul financiar nu este deloc neglijabil. Potrivit datelor oficiale din Mexic, venitul lunar mediu al populației ocupate este de aproximativ 6.000 de pesos (circa 320 de dolari).

În ciuda costurilor ridicate, fanii intervievați de sursa citată spun că nu regretă sumele cheltuite și consideră că experiența a meritat fiecare dolar.