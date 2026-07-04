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Sindicatul mondial al fotbaliștilor condamnă abuzurile rasiste de la Cupa Mondială și cere măsuri urgente pentru protejarea jucătorilor

FIFPRO, sindicatul mondial al jucătorilor profesioniști de fotbal, a transmis sâmbătă un apel ferm către autoritățile fotbalului și instituțiile publice, cerând măsuri suplimentare pentru protejarea jucătorilor de abuzurile rasiste și discriminatorii de la Cupa Mondială FIFA 2026.
Sindicatul mondial al fotbaliștilor condamnă abuzurile rasiste de la Cupa Mondială și cere măsuri urgente pentru protejarea jucătorilor
sursă foto: Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
04 iul. 2026, 17:11, Sport
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Într-un comunicat oficial, sindicatul mondial al fotbaliștilor susține că participanții la turneu sunt victimele „unui model tot mai îngrijorător de abuzuri”, atât pe rețelele de socializare, cât și în afara terenului.

„În ultimele săptămâni, jucătorii au fost supuși unor abuzuri atât în mediul online și în spațiul public, multe dintre acestea având un caracter rasist și discriminatoriu. Au existat acte de intimidare și ostilitate dincolo de terenul de joc. Aceste incidente nu sunt izolate, ci indică un fenomen sistemic care nu poate fi acceptat nici în fotbal, nici în societate”, se arată în comunicatul FIFPRO.

Organizația nu a oferit exemple concrete de incidente și nici nu a nominalizat jucători sau echipe afectate.

Dar, după eliminarea Țărilor de Jos, internaționalii Justin Kluivert, Quinten Timber și Crysencio Summerville au fost ținta unui val de mesaje rasiste și discriminatorii pe rețelele de socializare, după ce au ratat lovituri de departajare în meciul cu Maroc. Federația Neerlandeză de Fotbal (KNVB) a condamnat public atacurile.

În timpul fazei grupelor, FIFA a anunțat că a identificat 89.000 de postări și comentarii abuzive pe rețelele de socializare, de 13 ori mai multe decât la ediția din 2022. 11% dintre acestea au avut caracter rasist.

De asemenea, potrivit forului mondial de fotbal peste 1.000 de conturi au fost trimise pentru investigații suplimentare. În urma acestora, în peste 100 de cazuri se pregătesc dosare pentru autorități.

„Trebuie să existe consecințe reale”

FIFPRO consideră că simpla monitorizare și raportare a mesajelor de ură nu mai sunt suficiente și solicită o implicare mai mare din partea autorităților fotbalului, instituțiilor publice, platformelor de socializare și a celorlalți actori implicați.

„Trebuie să existe consecințe reale pentru cei responsabili, iar monitorizarea și raportarea, de unele singure, nu pot schimba comportamentele și nu pot preveni astfel de fapte. (…) Jucătorii poartă pe umeri așteptările unei întregi națiuni, însă acest lucru nu trebuie să le pună în pericol siguranța, demnitatea sau starea de bine”, a mai transmis organizația.

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