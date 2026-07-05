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CM 2026. Ibrahimović laudă calmul Franței în meciul cu Paraguay: Eu aș fi primit patru cartonașe roșii

Fostul internațional suedez Zlatan Ibrahimović a afirmat că probabil el ar fi primit „patru cartonașe roșii” dacă ar fi evoluat în meciul câștigat de Franța cu Paraguay, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, apreciind modul în care francezii au gestionat provocările adversarilor.
CM 2026. Ibrahimović laudă calmul Franței în meciul cu Paraguay: Eu aș fi primit patru cartonașe roșii
sursă foto: William Volcov/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
05 iul. 2026, 11:17, Sport
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Invitat ca analist la Fox Sports în timpul turneului final, Ibrahimović a apreciat că principala provocare pentru selecționata Franței a fost să nu răspundă provocărilor adversarilor.

„A fost un alt tip de provocare pentru echipa Franței. Era important să nu se lase provocată, să rămână calmă și să nu intre în jocul lor”, a afirmat fostul atacant suedez.

Ibrahimović a criticat stilul de joc al Paraguayului, caracterizat, în opinia sa, printr-un joc foarte dur și numeroase provocări la limita regulamentului.

„Probabil aș fi primit patru cartonașe roșii într-un astfel de meci. Și poate m-aș fi luat de cineva… Îmi plac meciurile adevărate”, a spus acesta, fără a-și duce fraza până la capăt.

Fostul atacant al clubului AC Milan a lăudat însă maturitatea echipei antrenate de Didier Deschamps, care a rămas concentrată și a obținut calificarea în sferturile de finală.

„Franța a dat dovadă de calm, a făcut ceea ce trebuia să facă. Le-a răspuns cu un zâmbet, a marcat un gol și a sărbătorit. Acesta este cel mai bun mod de a răspunde”, a declarat Ibrahimović.

Declarațiile lui Ibrahimović au venit în contextul unui meci în care Paraguay a încercat în repetate rânduri să întrerupă ritmul francezilor printr-un joc foarte fizic și numeroase dueluri la limită.

Mai mulți jucători ai Franței, inclusiv Kylian Mbappe, autorul unicului gol al partidei, au fost ținta unor intrări dure și provocări constante. Potrivit statisticilor oficiale ale meciului, Paraguay a comis 11 faulturi și nu a primit niciun cartonaș galben, în timp ce Franța a fost sancționată de trei ori.

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