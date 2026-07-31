Lucian Bute își donează obiecte de patrimoniu sportiv Muzeului Național de Istorie a României

Printre obiectele donate se numără o mănușă de box cu autograf, centura de campion național cucerită în 1999, cupa primită pentru distincția „Cel mai tehnic pugilist”, precum și două fotografii reprezentative din cariera sa.

Potrivit reprezentanților muzeului, sâmbătă, de la ora 13:00, Lucian Bute va vizita Muzeul Național de Istorie a României și va participa la un tur ghidat al expoziției „Tezaurul Istoric al României”.

Lucian Bute este unul dintre cei mai valoroși pugiliști din istoria României.

Născut la Pechea (județul Galați), el a cucerit titlul mondial IBF la categoria supermijlocie în 2007, centură pe care a apărat-o cu succes de nouă ori până în 2012, fiind unul dintre cei mai longevivi campioni ai categoriei. În cariera profesionistă a înregistrat 32 de victorii, dintre care 25 prin knockout, și cinci înfrângeri.

Înainte de trecerea la profesioniști, Bute a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de box pentru amatori din 1999 și a câștigat Jocurile Francofoniei din 2001.

Bute s-a stabilit în Canada în 2003, unde și-a construit cariera profesionistă. În 2012, acesta a obținut și cetățenia canadiană, păstrând-o totodată și pe cea română.

De asemenea, în 2021 a fost inclus în Panteonul Sporturilor din Québec, ca recunoaștere a performanțelor sale remarcabile.