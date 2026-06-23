Armata SUA, dotată cu un avion care nu poate zbura pe ploaie. Piloții folosesc bandă adezivă pentru a nu permite apei să intre în interior

Armata SUA este pregătită să își lanseze noile avioane de antrenament T-7 Red Hawk în ciuda problemelor cu care modelul se confruntă, potrivit Clash Report. Avionul Forțelor Aeriene SUA se confruntă cu riscuri serioase de navigabilitate din cauza lipsei datelor de siguranță Boeing.

Documentele interne arată că primele 82 de aeronave, programate pentru producție până în 2031, au riscuri foarte mari de utilizare. În plus avioanele menționate au restricții de zbor din cauze meteorologice și defecte tehnice nerezolvate.

O prezentare internă a Forțelor Aeriene din august 2025 detaliază nerespectarea de către Boeing a informațiilor esențiale despre componente. Fără aceste date, oficialii militari nu pot verifica pe deplin cerințele de siguranță sau de inspecție pentru piesele folosite.

Forțele Aeriene evaluează siguranța zborului printr-un sistem și, în prezent, T-7 se află la al doilea cel mai ridicat nivel de risc. Lipsa datelor provoacă incertitudine privind predictibilitatea operațiunilor și costul de utilizare pe termen lung.

Limite meteorologice pentru avion și defecțiuni ale simulatorului

În afară de problemele legate de date, programul T-7 este constrâns de mai multe defecțiuni. De exemplu, în prezent avionul nu poate zbura în ploaie. Panourile de acces exterioare nu se etanșează corespunzător, ceea ce permite apei să intre în interior, inclusiv unde se află sistemele interne ale avionului.

Pentru a nu renunța la programul de avertisment, oficialii Forțelor Aeriene au lipit aeronavele cu bandă adezivă sau au anulat zborurile în timpul ploii.

Sistemul de antrenament la sol are și el mari probleme. O testare a arătat că simulatorul funcționează la o capacitate sub 30% în ceea ce privește reperele cheie. Totuși, oficialii au autorizat utilizarea simulatoarelor pentru a accelera programul de instruire a piloților.

Dispute contractuale

Compania Boeing a câștigat contractul T-7 cu un preț fix de 9,2 miliarde de dolari în 2018. Programul are o întârziere de peste doi ani, ceea ce a dus la pierderi de 3,2 miliarde de dolari.

Oficialii Forțelor Aeriene și Boeing negociază în prezent o strategie pentru a schimba contractul. Totuși, orice modificare tehnică ar putea costa armata SUA încă 1,5 miliarde de dolari.