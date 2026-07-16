Decizie fără precedent în armata SUA: toți militarii peste 30 de ani vor fi testați pentru testosteron

Într-un videoclip publicat pe X, însoțit de mesajul „High-T Department”, Hegseth a declarat că autorizează programul de screening pentru militari. Acesta este făcut pentru a se asigura că aceștia au „nivelurile potrivite de testosteron pentru a funcționa la capacitate maximă”, arată BBC.

Militarilor cu niveluri scăzute de testosteron li se va oferi posibilitatea de a urma, în mod voluntar, terapie de substituție hormonală. Pentru cei cu vârsta sub 30 de ani, testele vor fi opționale.

Hegseth nu a precizat dacă programul de screening se va aplica și femeilor, ale căror niveluri de testosteron scad, de asemenea, odată cu înaintarea în vârstă.

„Le datorăm războinicilor noștri cele mai bune îngrijiri medicale din lume, iar acest program îndeplinește această obligație”, a spus Hegseth.

„Nu este despre îmbunătățiri artificiale”

Administrarea testosteronului din motive non-medicale, cum ar fi creșterea artificială a masei musculare fără prescripție medicală, este strict interzisă în armată.

Hegseth a subliniat că noul program „nu este despre îmbunătățiri artificiale”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că screeningul obligatoriu pentru deficitul de testosteron intră în vigoare imediat pentru tot personalul activ și rezerviștii cu vârsta de 30 de ani și peste.

Întrebat dacă vor fi testate atât femeile, cât și bărbații și dacă femeile vor putea beneficia de evaluări pentru terapii pe bază de estrogen în perioada perimenopauzei, Pentagonul a precizat că nu are comentarii suplimentare.

Senatoarea democrată Tammy Duckworth, veterană a războiului din Irak și membră a Comisiei pentru Servicii Armate, a cerut ca testarea hormonală să fie disponibilă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Congresmena democrată Chrissy Houlahan, veterană a Forțelor Aeriene, a catalogat măsura pe X drept „cea mai recentă obsesie din războiul cultural” a lui Hegseth.

Dr. Mohit Khera, care a condus un grup de experți al Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) privind screeningul și utilizarea testosteronului în armată, a declarat pentru BBC că toți bărbații de peste 30 de ani ar trebui să fie testați.

Beneficiile și dezavantajele substituției hormonale

Printre beneficiile terapiei de substituție hormonală se numără creșterea masei musculare, reducerea acumulării de grăsime și scăderea riscului de depresie. În timp, aceasta poate contribui și la îmbunătățirea densității minerale osoase.

„Dacă bărbații tineri iau testosteron, acesta îi poate face infertili. Trebuie să fii foarte atent”, a spus Khera.

El a adăugat că există și un posibil risc cardiovascular crescut.

Anunțul lui Hegseth vine după ce secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și alți oficiali ai administrației au încercat să elimine barierele care împiedică medicii să prescrie testosteron bărbaților.