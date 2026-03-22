Testosteronul ca afacere: Cum profită influencerii de nesiguranța bărbaților?

Postările de pe rețele sociale care exploatează nesiguranțele bărbaților privind relațiile, dar și performanța sexuală, au scopul de a vinde suplimente alimentare care conțin testosteron, potrivit experților din cadrul unui studiu realizat în cadrul Facultății de Medicină și Sănătate de la Universitatea din Sydney, citat de publicația cehă YEP News.

Aceste portretizări ale masculinității au implicații radicale asupra modului în care bărbații se percep pe ei înșiși, dar și asupra sănătății lor mentale, ba mai mult, încurajează practici precum consumul produselor cu testosteron pentru presupusa „sporire a virilității”.

„Ceea ce vedem nu este educație pentru sănătate, ci strategii de marketing și tactici de instigare la frică, deghizate în sfaturi medicale. Bărbaților tineri și sănătoși li se spune că fenomene obișnuite precum oboseala, stresul sau modificările libidoului sunt simptome ale unor probleme de sănătate și că testosteronul este soluția”, a declarat Brooke Nickel, coautoare a studiului și cercetătoare principală la Universitatea din Sydney.

Studiul a analizat postări de pe rețele sociale

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat un total de 46 de postări de pe TikTok și Instagram, care aparțin unor influenceri cu peste 1.000 de abonați. Conturile aveau în total 6,8 milioane de abonați, iar postările au generat peste 650.000 de aprecieri. Postările au fost publicate în perioada iunie 2018 – ianuarie 2024, însă fenomenul este unul care continuă să persiste și în prezent.

Profilurile analizate aparțineau unor persoane fără studii de specialitate. Aproape o treime dintre acestea se prezentau drept medici. Era vorba despre influenceri din domeniul fitness-ului sau consilieri în domeniul sexualității care se prezentau drept experți și păreau să aibă o înțelegere credibilă a subiectului. Aceștia își îndemnau urmăritorii să facă teste medicale și după să cumpere produse de care ei înșiși au beneficiat.

Niciuna dintre postări nu citau dovezi științifice care să susțină afirmațiile lor sau riscurile pentru sănătate pe care le-ar putea genera consumul suplimentelor alimentare ori medicamentelor cu testosteron.

În jur de 8 din 10 postări erau publicate de influenceri, nu de organizații în domeniul sănătății, iar 6 din 10 postări includeau referințe la achiziționarea directă a unor produse care conțineau testosteron. De asemenea, 7 din 10 postări erau făcute de persoane care aveau interese financiare, precum vânzarea de teste, suplimente sau consultații clinice.

Dezinformarea din „manosferă”

Potrivit studiului, acest tip de conținut predomină în „manosferă” – pe care cercetătorii au definit-o drept „bula” comunității din online în care predomină postări cu idealuri de masculinitate toxică, care definesc sănătatea, identitatea și succesul bărbaților prin prisma dominanței, a forței fizice și a performanței sexuale.

Nivelurile hormonale au fost prezentate ca un indicator al masculinității, iar testosteronul a fost descris ca o modalitate prin care bărbații își pot recâștiga puterea, statutul și controlul.

Studiul evidențiază că dezinformarea privind sănătatea și condiția fizică este frecventă în aceste domenii, iar promovarea testosteronului se înscrie tot mai frecvent în această tendință.

„La fel ca mulți alți bărbați, sunt consternat de «manosferă» și de aceste concepții greșite și eronate despre masculinitate, care nu fac decât să submineze capacitatea bărbaților și a băieților de a construi relații interpersonale semnificative și mature”, a declarat Ray Moynihan, coautor al studiului.

Riscurile pentru sănătate

Mikuláš Kosák, endocrinolog în cadrul Clinicii de Medicină Internă a Facultății de Medicină nr. 1 a Universității „Carol” din Praga, atrage atenția că utilizarea excesivă și necorespunzătoare a testosteronului poate duce la o producție excesivă de globule roșii.

„Dacă un bărbat ar avea o tumoare de prostată nediagnosticată, ar putea fi expus riscului unei creșteri necontrolate a acelei tumori”, a declarat Kosák.

De asemenea, administrarea produselor cu testosteron poate duce și la o scădere a secreției naturale de testosteron a organismului, precum și la infertilitate, atrag atenția experții.

Achizițiile medicamentelor de pe internet, periculoase

Endocrinologul Mikuláš Kosák avertizează că testosteronul este un medicament eliberat numai pe bază de rețetă, dar și că ar trebui să fie prescris de un medic.

„Testosteronul este un medicament eliberat pe bază de rețetă și ar trebui prescris de un medic. Iar achizițiile de pe internet sunt asociate cu o serie de riscuri – contaminarea preparatelor cu substanțe diferite de cele declarate acolo și așa mai departe. Observăm la nivel global o problemă din cauza creșterii consumului de testosteron în afara utilizării necorespunzătoare”, a atras atenția endocrinologul.

Testosteronul este un hormon esențial care influențează, la bărbați, capacitatea de reproducere, funcția sexuală, creșterea musculară și osoasă, precum și arderea grăsimilor. Nivelul său fluctuează în diferite etape ale vieții, ci și ale zilei. Și organismul femeilor secretă testosteron, însă în cantități mai mici.