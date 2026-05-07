Terapia cu testosteron devine tot mai populară. Cine are nevoie de ea și de ce

Dezbaterea a devenit și mai intensă după o reuniune organizată de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), unde mai mulți experți au cerut extinderea accesului la terapia cu testosteron. Unii membri ai panelului au descris tratamentul drept „o componentă esențială a medicinei preventive” și chiar „o oportunitate de miliarde de dolari”, arată studiul publicat de revista NATURE.

În prezent, testosteronul este prescris în principal persoanelor care au niveluri scăzute ale hormonului din cauza unor probleme medicale clare, precum afecțiuni ale testiculelor. Tratamentul poate fi administrat prin injecții, geluri, plasturi sau implanturi subcutanate.

Totuși, tot mai mulți medici susțin că și persoane fără boli evidente ar putea beneficia de terapie. Aici începe controversa.

Unii medici cer testarea tuturor bărbaților

Există specialiști care cred că majoritatea bărbaților cu testosteron scăzut nu au nevoie de tratament și că își pot crește nivelul hormonului prin schimbări de stil de viață, slăbit și mai multă mișcare.

Alții spun însă că bărbații care au simptome precum oboseala, iritabilitatea sau scăderea dorinței sexuale pot avea beneficii reale de pe urma terapiei.

Cea mai controversată poziție vine de la medicii care susțin că toți bărbații ar trebui testați, iar cei cu valori mici să primească tratament chiar dacă nu au simptome.

În paralel, terapia cu testosteron este promovată agresiv online. Podcasturi populare și influenceri vorbesc despre hormon ca despre un secret pentru energie, masă musculară și performanță. În multe țări au apărut clinici dedicate exclusiv testosteronului, care promit corpuri mai tonifiate și vitalitate crescută.

Riscurile pot deveni serioase

Deși terapia poate ajuta anumite persoane, dozele mari de testosteron pot avea efecte severe.

Specialiștii avertizează că excesul poate duce la infertilitate, micșorarea testiculelor, reducerea numărului de spermatozoizi și disfuncție erectilă. De asemenea, nivelurile foarte ridicate pot afecta inima și pot provoca modificări psihice, inclusiv iritabilitate severă sau episoade psihotice.

Un studiu din Danemarca, care a urmărit aproximativ 500 de bărbați care foloseau doze mari de steroizi anabolizanți, a arătat că rata mortalității era de trei ori mai mare decât în cazul persoanelor care nu foloseau astfel de substanțe.

Medicii spun că terapia hormonală administrată corect și abuzul de testosteron sunt două lucruri complet diferite. Problema este că linia dintre tratament și exces devine uneori greu de observat, mai ales în contextul promovării agresive de pe internet.

Ce spun studiile despre beneficii

Cercetările arată că principalul beneficiu confirmat este îmbunătățirea vieții sexuale.

Un studiu clinic amplu, numit TRAVERSE, a urmărit peste 5.000 de bărbați cu testosteron scăzut și risc cardiovascular crescut. Rezultatele au arătat că terapia nu a crescut riscul de infarct sau accident vascular cerebral atunci când hormonul era administrat pentru a readuce valorile în limite normale.

În plus, unii participanți au raportat o creștere a dorinței sexuale și o stare generală mai bună.

Totuși, efectele nu sunt spectaculoase pentru toată lumea. Mulți pacienți renunță la tratament după o perioadă, fie pentru că nu observă diferențe importante, fie pentru că nu le place modul de administrare.

De ce terapia cu testosteron provoacă atât de multe discuții

Pentru unii medici, testosteronul poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții persoanelor cu deficit hormonal real. Pentru alții, entuziasmul din jurul tratamentului seamănă prea mult cu marketingul unui „elixir al tinereții”.

De aceea, specialiștii insistă că terapia nu ar trebui începută doar pe baza reclamelor sau a promisiunilor de pe rețelele sociale. Diagnosticul corect, analizele și supravegherea medicală rămân esențiale.