Cutremur în armata SUA. Șeful trupelor americane din Europa și Africa, forțat să se retragă anticipat

Potrivit Armatei SUA, generalul Donahue, care conduce US Army Europe and Africa din toamna anului 2024 și ocupă, totodată, funcția de comandant terestru al NATO, va părăsi funcția la 2 iulie, după doar 18 luni de mandat, scrie TVPWorld.

Decizia survine în contextul în care administrația președintelui Donald Trump continuă un amplu proces de reorganizare a prezenței militare americane în Europa. Surse din Pentagon indică faptul că este analizată și posibilitatea retrogradării comenzii pentru Europa și Africa de la nivelul de general cu patru stele la unul cu trei stele, mai puțin prestigios.

Generalul Donahue este unul dintre cei mai importanți ofițeri care au părăsit sistemul de la preluarea mandatului de către Hegseth, fost prezentator la Fox News, care a inițiat o reformă controversată a rangurilor superioare ale armatei. Aproape douăzeci și patru de lideri militari de top s-au pensionat, au fost demiși sau au plecat anticipat din funcții în această perioadă.

Ofițer de carieră provenit din forțele speciale, Donahue a avut un rol esențial în adaptarea strategiei Armatei SUA, folosind lecțiile războiului din Ucraina împotriva Rusiei, și era considerat unul dintre cei mai experimentați și respectați comandanți ai forțelor terestre americane.

De asemenea, el a fost ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul în august 2021, în timpul retragerii SUA – o operațiune criticată în mod repetat de Trump și Hegseth și care face, în prezent, obiectul unei noi analize la nivelul Pentagonului.