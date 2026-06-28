Budăi: PNL, USR și UDMR, majoritate de conjuctură formată ad-hoc în Parlament. O construcție artificială

Într-o postare făcută duminică pe Facebook, Marius Budăi susține că PNL și USR „au transformat blocajul guvernamental într-o strategie politică deliberată”.

El a prezentat mai multe dovezi în acest sens:

„Fapta nr. 1

Eugen Tomac este nominalizat premier. PNL și USR încep «negocierile». De fapt, începe un interogatoriu cu condiții în cascadă, fiecare acceptare urmată imediat de o nouă exigență.

Niciun ministru PSD. Tomac acceptă. Niciun secretar de stat din PSD. Tomac acceptă. Niciun prefect, niciun subprefect apropiat de PSD. Tomac acceptă – și face mai mult: le cere să nominalizeze ei care sunt propunerile de miniștri pe care îi consideră apropiați de PSD și să discute și să-i schimbe. Control total asupra guvernului, pus pe masă. Răspunsul? Au plecat fără să semneze. Pentru că nu un acord căutau. Căutau un pretext documentat pentru refuz. Misiune îndeplinită.

Fapta nr. 2

Ilie Bolojan vine la Cotroceni și pune singur pe masă trei variante de ieșire din criză – inclusiv susținerea unui guvern PSD la vot de învestitură. Ulterior, același domn Bolojan anunță că PNL nu va susține și că nu va pune în practică ceea ce chiar el a spus.

Când un lider cu pretenții de om de stat își retrage propria ofertă, nu o face pentru că a apărut o soluție mai bună, ci pentru că interesul de partid a învins din nou matematica stabilității. Restul sunt detalii.

Fapta nr. 3

Același domn Bolojan care astăzi cere consultări și condiții infinite este exact omul care, atunci când guverna, lua decizii majore unilateral, fără să anunțe pe nimeni. Chiar Kelemen Hunor a spus-o public: acordul Mercosur – cu consecințe majore pentru fermierii români – a fost semnat fără ca partenerii de coaliție să fie informați. Chiar voci din interiorul PNL confirmau același mod de lucru.

Concluzia este pe cât de simplă, pe atât de incomodă: regulile coaliției și dialogul sunt bune doar când nu conduc ei”.

Despre majoritatea PNL-USR-UDMR

Social-democratul spune că PNL și USR nu „controlează și „mai ales nu dețin” majoritatea invocată în Parlament.

„Reprezentanții PNL și USR pretind dreptul absolut de a da primul-ministru, invocând o majoritate de conjunctură formată ad-hoc în Parlament – PNL, USR și UDMR. Este o construcție artificială, îmbrăcată în retorică democratică. Nu au candidat împreună. Nu au cerut un mandat comun. Nu au prezentat un program de guvernare comun. Niciun alegător nu a pus ștampila pe o alianță PNL-USR-UDMR – pentru că aceasta nu a existat. Legitimitatea nu se inventează la masa negocierilor, dincolo de voința exprimată clar de cetățeni la alegeri. Mai mult, fisurile interne și ezitările propriilor parlamentari arată că vorbesc despre o majoritate pe care, în realitate, nu o controlează și mai ales nu o dețin”, adaugă Budăi.

El arată că agențiile internaționale de rating urmăresc Bucureștiul: „România nu este astăzi la statutul de junk – dar drumul spre acea prăpastie se pavează exact cu acest tip de iresponsabilitate: luni de blocaj politic, guvern interimar fără putere de decizie, instabilitate instituțională cronică. O retrogradare nu vine din senin. Vine după săptămâni și luni în care oameni ca domnii Bolojan și Fritz au ales orgoliul politic în locul stabilității țării. Dacă România va ajunge acolo, responsabilitatea va fi a lor – integral, documentat și irefutabil”.

El mai spune că PSD nu a cerut funcții și nu a impus blocaje, ci a oferit deschidere și a pus pe masă soluții de stabilitate, dar s-a lovit de un zid de orgolii.