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Kelemen Hunor către maghiari: „În spatele lui Veștea ar apărea o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă”. Ce guvern vrea UDMR

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis minorității maghiare deciziile luate de partid în cazul nominalizării lui Adrian Veștea premier.
Kelemen Hunor către maghiari:
Sorina Matei
16 iun. 2026, 15:06, Politic
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Într-un mesaj în limba maghiară, Kelemen Hunor transmite comunității că UDMR nu poate vota guvernul Adrian Veștea:

„Consiliul Permanent Federal a analizat situația politică, echilibrul puterii în parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania. În situația actuală, nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca RMDSZ să participe la negocierile de formare a guvernului condus de Adrian Veștea sau să își asume un rol în guvernul pe care l-a planificat.

Continuăm să credem că este corect să pornim de la realitățile parlamentare. Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilor și să convină asupra unei soluții fezabile, bazate pe un dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar, susținut de condiții clare.

Cunoscând echilibrul puterii în parlament, în spatele guvernului Veștea ar apărea doar o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic. Conform calculelor noastre, acest lucru ar necesita și sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate fiabilă. Aceasta nu este o bază politică curată.

O guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști, pe înțelegerile lor ascunse și pe voturile incerte. România nu își poate permite o altă improvizație. RMDSZ nu a cerut un mandat din partea comunității maghiare din Transilvania pentru acest lucru”, anunță Kelemen Hunor.

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