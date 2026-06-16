UDMR propune două scenarii de guvernare: „Bolojan nu mai poate fi premier. PNL-ul să fie mai flexibil”

UDMR respinge însă participarea la actuala formulă guvernamentală.

„Asta a venit al doilea motiv pentru care nu votăm acest guvern. Nu facem parte din acest guvern. Al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliției”.

El a adăugat că UDMR așteaptă o flexibilizare a pozițiilor politice.

„Noi credem, stați un pic, noi am crezut și după ce domnul Tomac a renunțat la mandat, că totuși se pot ivi anumite condiții periodice să avem o flexibilizare a pozițiilor foarte rigide care au existat”.

Csoma Botond a insistat că UDMR funcționează pe bază de disciplină internă, dar că există și dezbateri în interiorul partidului. „Nu cred, totuși cred că suntem o organizație politică disciplinată și dacă avem o decizie în partid, atunci toți ar trebui să adopte aceeași poziție”.

În privința variantelor de premier, liderul UDMR a sugerat că actualele blocaje politice ar putea fi depășite prin schimbarea propunerilor.

„Ilie Bolojan nu mai poate fi premier și atunci o flexibilizare ar însemna ca și PNL-ul să devină pe această natură un pic, să fie mai flexibil și să vedem dacă putem avea un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR și eventual sprijinit și de PSD sau refacem vechea coaliție”.

UDMR nu va intra la guvernare, a anunțat Csoma Botond. Decizia vine după ședința Consiliului Permanent al UDMR, în care liderii Uniunii au discutat dacă susțin Guvernul Veștea.