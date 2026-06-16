UDMR anunță că nu intră la guvernare | Veștea: „Nu am nicio rezervă să discut cu AUR” | O parte dintre susținătorii lui Ilie Bolojan se întâlnesc în această seară în București

Veștea: „Alexandru Nazare și-a exprimat intenția serioasă de a face parte din echipa mea”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți seară, la România TV, că a avut astăzi o întâlnire cu Alexandru Nazare, care și-ar fi exprimat intenția de a se alătura viitorului cabinet.

„M-am întâlnit astăzi cu Alexandru Nazare și și-a exprimat intenția serioasă de a face parte din echipa mea”, a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a mai precizat că, miercuri, va depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, în vederea declanșării procedurilor pentru învestirea Executivului.

SURSE: Veștea și PSD negociază cu facțiuni din AUR, inclusiv cu Mohammad Murad

Premierul desemnat Adrian Veștea și lideri ai PSD poartă negocieri cu mai multe facțiuni din AUR, în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului, au declarat surse politice pentru G4Media.

Potrivit acelorași surse, printre persoanele cu care au loc discuții se află și Mohammad Murad.

UPDATE Veștea: Nu există a treia variantă de premier

Tot în cadrul intervenției de la Realitatea TV, Adrian Veștea a declarat că „nu va fi o a treia variantă” pe care președintele Nicușor Dan să o ia în calcul pentru premier.

„Va fi doar varianta că vom depune un cabinet de miniștri, vom avea un program de guvernare și în felul acesta cei responsabili vor intra pe procedurile parlamentare și își vor exprima votul, în așa fel încât să avem un guvern, fiindcă țara așteaptă de foarte multă vreme.”, a precizat Veștea.

UPDATE. Veștea: „Nu am nicio rezervă să discut cu AUR”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, marți seară, la Realitatea TV, că este dispus să poarte discuții inclusiv cu partidul AUR, în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Nu am niciun fel de rezervă. Am deschidere spre toate partidele parlamentare, pentru că România este într-o situație de criză. Trebuie să dăm românilor un guvern, pentru că fiecare partid are în spate voturile românilor”, a declarat Adrian Veștea.

UPDATE. Negocieri la Vila Lac pentru o majoritate alternativă

La Vila Lac, premierul desemnat Adrian Veștea a discutat astăzi cu reprezentanți ai grupului de contestatari din PNL și cu lideri ai PSD.

Conform informațiilor obținute, participanții au încercat să refacă calculele politice pentru conturarea unei majorități parlamentare fără sprijinul PNL, USR și UDMR.

La întâlnire au participat Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Toma Petcu, Claudiu Manda, Marian Neacșu și Sorin Grindeanu.

UPDATE Veștea merge mai departe cu sprijinul președintelui

Adrian Veștea nu și-a depus mandatul de premier desemnat în urma discuțiilor de astăzi de la Palatul Cotroceni și ar avea sprijinul președintelui Nicușor Dan pentru a continua procedurile de formare a guvernului.

Veștea și PSD își intensifică eforturile pentru atragerea de parlamentari din mai multe grupări, inclusiv POT, S.O.S., PACE, UPT și chiar AUR, în încercarea de a construi o majoritate parlamentară suficientă pentru învestire.

UPDATE. Surse: O parte dintre susținătorii lui Ilie Bolojan se întâlnesc în această seară în București

O parte dintre susținătorii lui Ilie Bolojan se întâlnesc în această seară în zona străzii Icoanei din București, potrivit unor surse politice.

Întâlnirea are loc într-un cadru informal, într-o locație privată, și este descrisă ca o discuție internă a unor parlamentari și lideri liberali apropiați de Ilie Bolojan.

Printre persoanele care ar participa se numără, potrivit acelorași surse, Mihai Coteț, Vetuța Stănescu, Silviu-Iulian Coșa, Ovidiu Jitaru, Gheorghe Bota și Veta Păsculescu.

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G4Media: Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, chemați de președintele Nicușor Dan

Astăzi, în jurul după amiezii, au fost convocați la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și Adrian Veștea, premierul desemnat, susțin surse politice pentru G4Media.

Consultările informale ale președintelui Dan au loc după ce Veștea nu a obținut sprijinul PNL și pe cel al UDMR pentru a fi învestit în funcție în această săptămână.

UPDATE 15:00 Kelemen Hunor: „În spatele lui Veștea ar apărea o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă”

Kelemen Hunor a explicat decizia UDMR de a nu se implica în formarea Guvernului Veștea.

„Cunoscând echilibrul puterii în parlament, în spatele guvernului Veștea ar apărea doar o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic. Conform calculelor noastre, acest lucru ar necesita și sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate fiabilă. Aceasta nu este o bază politică curată”, a transmis liderul UDMR într-o postare pe Facebook.

„O guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști, înțelegeri de culise și voturi incerte. România nu își mai permite o nouă improvizație”, a mai transmis Kelemen Hunor.

UPDATE 14:00 PNL: „Adrian Veștea se situează în afara partidului”

Într-un comunicat de presă, Partidul Național Liberal afirmă că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, „în fapt”, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

PNL transmite că hotărârile organismelor de conducere sunt obligatorii pentru toți membrii partidului, iar continuarea demersului de către Adrian Veștea se face împotriva deciziilor BPN.

„Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal”, se arată în comunicat.

UPDATE 13:25 Reacția lui Veștea după decizia UDMR

Adrian Veștea a declarat, după anunțul UDMR că nu intră la guvernare, că va continua discuțiile și că va face „analize” și „calcule” înainte de a comunica o decizie.

„Eu stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem. O să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Trebuie să fac niște analize, să fac calcule”, a spus premierul desemnat.

„Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj”, a adăugat Adrian Veștea.

UPDATE 13:05 UDMR nu va intra la guvernare

UDMR nu va intra la guvernare, a anunțat marți liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond.

Decizia vine după ședința Consiliului Permanent al UDMR, în care liderii Uniunii au discutat dacă susțin Guvernul Veștea.

„În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul Guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, ar fi nevoie și de voturile neafiliaților, care provin din S.O.S. și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința AUR și nu am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide”, a declarat Csoma Botond.

Csoma Botond a precizat că, potrivit Statutului UDMR, decizia privind votul pentru Guvernul Veștea aparține grupurilor parlamentare, însă recomandarea Consiliului Permanent este de a nu vota acest guvern.

UPDATE 12:30 Adrian Veștea discută cu grupul „Uniți pentru România”

Adrian Veștea are o întâlnire cu parlamentarii grupului „Uniți pentru România”, din care face parte și Victor Ponta, în cadrul discuțiilor pentru susținerea viitorului guvern.

Premierul desemnat a fost însoțit de fostul vicepremier PSD Marian Neacșu.

UPDATE 11:40 Negocieri la Vila Lac

Premierul desemnat Adrian Veștea a discutat, marți, la Vila Lac, cu parlamentari din grupul PACE și cu Ana Maria Gavrilă, președinta POT, în cadrul negocierilor pentru formarea noului guvern, potrivit G4Media.

De asemenea, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit înaintea ședinței UDMR în care Uniunea urmează să decidă dacă susține Guvernul Veștea, au declarat surse politice pentru G4Media.

UPDATE 11:00 Dan Motreanu: „Parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veștea”

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a transmis că Biroul Politic Național a menținut decizia ca partidul să nu guverneze cu PSD și să nu voteze învestirea lui Adrian Veștea în funcția de premier.

„Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL”, a scris Motreanu, marți, pe Facebook.

Secretarul general al PNL a precizat că partidul îi cere lui Adrian Veștea să își depună mandatul, deoarece nu are sprijinul liberalilor.

„Parlamentarii liberali nu vor vota Guvernul Veștea. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus”, a transmis Dan Motreanu.

UPDATE 10:20 Adrian Veștea: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”

Adrian Veștea a transmis că nu își schimbă poziția și că nu își depune mandatul de premier desemnat.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Premierul desemnat susține că interesul țării trebuie să fie „mai presus de orice calcul politic”.

„Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate”, a mai spus Veștea.

UPDATE 10:00 Ultimatumul dat de PNL premierului desemnat a expirat

ltimatumul dat de PNL lui Adrian Veștea pentru depunerea mandatului de premier desemnat a expirat. Veștea a anunțat luni seară că nu își depune mandatul și că merge mai departe.

Ședința Consiliului Permanent al UDMR, în care liderii Uniunii vor decide dacă susțin Guvernul Veștea, va începe la ora 10:30.

Știrea inițială: Liderii UDMR se reunesc marți în ședința Consiliului Permanent pentru a decide dacă susțin un guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că Adrian Veștea le-a propus reprezentanților UDMR să facă parte din viitorul guvern.

„Ne-a propus să facem parte din guvern, nu am vorbit despre portofolii. I-am spus că mâine vom decide acest lucru”, a declarat Csoma Botond.

El a mai spus că liderii UDMR l-au întrebat pe Adrian Veștea cu cine intenționează să formeze guvernul.

„L-am întrebat cu cine face acest guvern, ne-a spus cu PSD, cu noi și o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume, așa a zis el. Este o decizie foarte dificilă, sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le luăm în calcul (…) toate variantele sunt pe masă, vom decide mâine”, a adăugat liderul deputaților UDMR.

PNL cere reluarea consultărilor la Cotroceni

Ședința UDMR are loc după ce conducerea PNL a decis, luni seară, că liberalii nu vor susține un guvern condus de Adrian Veștea.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul până marți, la ora 10:00.

„PNL i-a solicitat dlui Veștea depunerea mandatului până mâine la ora 10:00. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez”, a spus Bolojan.

Liderul PNL a mai transmis că membrii liberali care ar accepta să facă parte dintr-un guvern fără susținerea partidului își vor pierde calitatea de membri ai PNL.

Bolojan a cerut și reluarea consultărilor dintre președintele României și partidele politice, pentru identificarea unei formule de guvernare susținute transparent.

Adrian Veștea a anunțat însă că nu renunță la mandatul de premier desemnat.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a transmis Veștea.