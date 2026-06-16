Reacția lui Adrian Veștea, după ce UDMR a anunțat că nu intră la guvernare: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă

Adrian Veștea a reacționat după anunțul UDMR privind refuzul de a intra la guvernare, afirmând că momentan este într-o etapă de analiză și discuții, precizând că decizie finală va fi comunicată după încheierea consultărilor.

„Eu stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Veți ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.Vom vedea la timpul votului”, a declarat Veștea, după ce a ieșit de la consultările cu grupul „Uniți pentru România”.

„Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj”, a mai transmis premierul desemnat.

Referitor la programul de guvernare, Veștea a precizat că nu va veni cu schimbări în mijlocul anului fiscal. „Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare și nu cred că este necesar ca la jumătatea unui an fiscal să vii cu măsuri speciale și să începi să creezi un impact bugetar diferit”.

Reacția acestuia vine la scurt timp după ce UDMR, prin vocea lui Csoma Botond a anunțat că nu va intra la guvernare. „Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Statutul nostru prevede două elemente. Acum am decis în privința participării la guvernare și am decis în Consiliul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din România că UDMR-ul nu va face parte din guvern. (…) Există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea ei să nu votăm acest guvern”, a spus deputatul UDMR.