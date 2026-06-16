Prima pagină » Știrile zilei » Noi soluții de ieșire din criză, căutate la Palatul Cotroceni. G4Media: Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, chemați de președintele Nicușor Dan. PNL, USR și UDMR au două propuneri de guvernare. Cine ar fi premierii

Noi soluții de ieșire din criză, căutate la Palatul Cotroceni. G4Media: Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, chemați de președintele Nicușor Dan. PNL, USR și UDMR au două propuneri de guvernare. Cine ar fi premierii

După ce Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma viitorul Guvern, bazat pe o majoritate parlamentară stabilă, nu a obținut sprijinul PNL și UDMR pentru a fi învestit, noi consultări informale au loc astăzi.
Noi soluții de ieșire din criză, căutate la Palatul Cotroceni. G4Media: Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, chemați de președintele Nicușor Dan. PNL, USR și UDMR au două propuneri de guvernare. Cine ar fi premierii
Sorina Matei
16 iun. 2026, 16:30, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tabăra Nicușor Dan – Adrian Veștea – Sorin Grindeanu

Astăzi, în jurul după amiezii, au fost convocați la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și Adrian Veștea, premierul desemnat, susțin surse politice pentru G4Media surse politice.

Consultările informale ale președintelui Dan au loc după ce Veștea nu a obținut sprijinul PNL și pe cel al UDMR pentru a fi învestit în funcție în această săptămână

Tabăra PNL – USR – UDMR: Guvernare majoritară PSD cu Sorin Grindeanu premier sau Guvernare minoritară PNL-USR-UDMR

De cealaltă parte, și susținătorii pozițiilor lui Ilie Bolojan își corelează acțiunile.

După ce PNL a anunțat ieri aseară că nu sprijină un Guvern Veștea, i-a cerut acestuia să-și depună mandatul și a solicitat președintelui noi consultări, cele trei partide PNL – USR și UDMR au în plan coordonarea pozițiilor politice, arată sursele citate.

Planul celor trei partide ar prevede ca cei trei lideri să îi ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean premier, guvern minoritar sprijinit de PSD din Opoziție.

Ieri seară, Ilie Bolojan a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace noi consultări care ar trebui să conducă la identificarea unei soluții pentru formarea unui guvern susținut „într-o manieră transparentă”, inclusiv a unui guvern minoritar, dacă va fi cazul.

„Considerăm că, în perioada următoare, președintele României ar trebui să reia consultările cu partidele politice, astfel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut transparent, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul”, a spus Bolojan.

El a adăugat că un eventual pact național trebuie să aibă în vedere atât situația politică în care se află România, cât și realitățile bugetare și economice.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da