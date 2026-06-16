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(FOTO/VIDEO) În toiul crizei politice majore, apropiații lui Ilie Bolojan petrec și fac strategii într-un restaurant discret din București. Agenția Mediafax prezintă imaginile

Mai mulți apropiați ai premierului demis, Ilie Bolojan, s-au strâns la această oră la un restaurant discret din București. Agenția Mediafax prezintă imagini de la întâlnire.
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Sorina Matei
16 iun. 2026, 20:41, Politic
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UPDATE 21.00. Noi imagini video Mediafax de la întâlnirea susținătorilor lui Ilie Bolojan de la un restaurant discret din București.

UPDATE 20.50. La întâlnirea din restaurant a susținătorilor lui Ilie Bolojan participă și europarlamentarul Gheorghe Falcă, fost primar de Arad.

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Apropiații premierului Ilie Bolojan, președinte al PNL, s-au strâns la această oră într-un restaurant discret din București.

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Potrivit imaginilor Agenției Mediafax, la întâlnirea la care au fost convocați mai mulți susținători ai lui Ilie Bolojan, participă:

  • Mircea Abrudean, președintele Senatului, apropiat al lui Ilie Bolojan, vehiculat recent chiar pentru poziția de premier
  • Florin Birta, primar municipiului Oradea, un alt personaj foarte apropiat de Bolojan
  • Mihai Coteț, senator PNL
  • Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara
  • Silviu-Iulian Coșa, senator PNL
  • Ovidiu Jitaru, senator PNL
  • Gheorghe Bota, senator PNL
  • Veta Păsculescu, senator PNL
  • Călin Gal, deputat PNL de Bihor
  • Dumitru Țiplea, deputat PNL de Bihor
  • Aurelian Cotinescu, deputat PNL de Dâmbovița
  • Arina Moș, deputată PNL de Bihor
  • Daniel Fenechiu, senator PNL

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Foto Mediafax

Potrivit datelor intrate în posesia Mediafax, parlamentarii PNL și susținătorii apropiați ai lui Ilie Bolojan sunt prezenți într-o zonă mai retrasă a restaurantului bucureștean, specializat în bucătărie italienească. La masa întinsă aceștia servesc diverse specialități dar și vin Purcari Nocturne Pinot Grigio.

O parte din susținătorii lui Ilie Bolojan mai discută și în afara restaurantului, chiar pe stradă, în această situație fiind doi oameni foarte apropiați de premierul demis, Mircea Abrudean și Florin Birta.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele Nicușor Dan caută la Palatul Cotroceni soluții pentru învestirea unui Guvern iar lideriii PNL – USR și UDMR se coordonează pentru a găsi soluții comune de guvernare.

Planul celor trei partide ar prevede ca cei trei lideri să îi ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean premier, guvern minoritar sprijinit de PSD din Opoziție.

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