(FOTO/VIDEO) În toiul crizei politice majore, apropiații lui Ilie Bolojan petrec și fac strategii într-un restaurant discret din București. Agenția Mediafax prezintă imaginile

UPDATE 21.00. Noi imagini video Mediafax de la întâlnirea susținătorilor lui Ilie Bolojan de la un restaurant discret din București.

UPDATE 20.50. La întâlnirea din restaurant a susținătorilor lui Ilie Bolojan participă și europarlamentarul Gheorghe Falcă, fost primar de Arad.

Apropiații premierului Ilie Bolojan, președinte al PNL, s-au strâns la această oră într-un restaurant discret din București.

Potrivit imaginilor Agenției Mediafax, la întâlnirea la care au fost convocați mai mulți susținători ai lui Ilie Bolojan, participă:

Mircea Abrudean, președintele Senatului, apropiat al lui Ilie Bolojan, vehiculat recent chiar pentru poziția de premier

Florin Birta, primar municipiului Oradea, un alt personaj foarte apropiat de Bolojan

Mihai Coteț, senator PNL

Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara

Silviu-Iulian Coșa, senator PNL

Ovidiu Jitaru, senator PNL

Gheorghe Bota, senator PNL

Veta Păsculescu, senator PNL

Călin Gal, deputat PNL de Bihor

Dumitru Țiplea, deputat PNL de Bihor

Aurelian Cotinescu, deputat PNL de Dâmbovița

Arina Moș, deputată PNL de Bihor

Daniel Fenechiu, senator PNL

Potrivit datelor intrate în posesia Mediafax, parlamentarii PNL și susținătorii apropiați ai lui Ilie Bolojan sunt prezenți într-o zonă mai retrasă a restaurantului bucureștean, specializat în bucătărie italienească. La masa întinsă aceștia servesc diverse specialități dar și vin Purcari Nocturne Pinot Grigio.

O parte din susținătorii lui Ilie Bolojan mai discută și în afara restaurantului, chiar pe stradă, în această situație fiind doi oameni foarte apropiați de premierul demis, Mircea Abrudean și Florin Birta.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele Nicușor Dan caută la Palatul Cotroceni soluții pentru învestirea unui Guvern iar lideriii PNL – USR și UDMR se coordonează pentru a găsi soluții comune de guvernare.

Planul celor trei partide ar prevede ca cei trei lideri să îi ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean premier, guvern minoritar sprijinit de PSD din Opoziție.