Csoma Botond: UDMR nu va intra la guvernare. Recomandarea este să nu votăm acest guvern

„Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea”, a declarat marți Csoma Botond.

Întrebat despre susținerea prin vot a Guvernului Veștea, Csoma Botond a spus: „Statutul nostru prevede două elemente. Acum am decis în privința participării la guvernare și am decis în Consilul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din România că UDMR-ul nu va face parte din guvern. (…) Există această recomandare din partea Consilului Permanent către grupurile reunite și recomandarea ei să nu votăm acest guvern. Dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare”.

Csoma Botond afirmă că majoritatea liderilor UDMR au considerat că „în acest moment nu sunt condiții prienice, condiții adecvate pentru a intra la guvernare”.

„Am spus că ar fi mai bine să avem un guvern politic și un premier politic, dar sunt și alte condiții pe care trebuie să le analizăm”, a mai spus liderul deputaților UDMR.

El adaugă că UDMR a spus în repetate rânduri că „situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliției”.