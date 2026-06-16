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Csoma Botond: UDMR nu va intra la guvernare. Recomandarea este să nu votăm acest guvern

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, anunță că formațiunea nu va intra la guvernare și că recoamnadarea Consiliului Permanent al Uniunii este să nu fie votat guvernul Veștea.
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Cosmin Pirv
16 iun. 2026, 13:25, Politic
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„Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea”, a declarat marți Csoma Botond.

Întrebat despre susținerea prin vot a Guvernului Veștea, Csoma Botond a spus: „Statutul nostru prevede două elemente. Acum am decis în privința participării la guvernare și am decis în Consilul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din România că UDMR-ul nu va face parte din guvern. (…) Există această recomandare din partea Consilului Permanent către grupurile reunite și recomandarea ei să nu votăm acest guvern. Dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare”.

Csoma Botond afirmă că majoritatea liderilor UDMR au considerat că „în acest moment nu sunt condiții prienice, condiții adecvate pentru a intra la guvernare”.

„Am spus că ar fi mai bine să avem un guvern politic și un premier politic, dar sunt și alte condiții pe care trebuie să le analizăm”, a mai spus liderul deputaților UDMR.

El adaugă că UDMR a spus în repetate rânduri că „situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliției”.

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