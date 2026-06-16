Adrian Veștea nu își depune mandatul și spune că acceptă voturi inclusiv de la AUR: „Nu mă deranjează că vor fi și parlamentari AUR care mă vor vota din patriotism”

UPDATE Veștea: Nu există a treia variantă de premier

Tot în cadrul intervenției de la Realitatea TV, Adrian Veștea a declarat că „nu va fi o a treia variantă” pe care președintele Nicușor Dan să o ia în calcul pentru premier.

„Va fi doar varianta că vom depune un cabinet de miniștri, vom avea un program de guvernare și în felul acesta cei responsabili vor intra pe procedurile parlamentare și își vor exprima votul, în așa fel încât să avem un guvern, fiindcă țara așteaptă de foarte multă vreme.”, a precizat Veștea.

Știrea inițială

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, a anunțat marți, la Realitatea TV, că nu intenționează să își depună mandatul și că va merge înainte către votul din Parlament, în ciuda faptului că PNL, USR și UDMR au anunțat că nu îl vor susține.

Totodată, Veștea a spus că nu are rezerve în privința posibilității de a primi voturi din partea partidului AUR și că este dispus să discute cu toate formațiunile parlamentare.

Întrebat dacă va negocia cu AUR, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a afirmat în repetate rânduri că nu va accepta un premier care să se bazeze pe voturile AUR, Adrian Veștea a răspuns că „nu am nici un fel de rezervă”

„Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism și se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne discrimina și ne-a izola și ne-a poziționa într-o formă sau alta. Cred că România are nevoie astăzi de o echipă care să slujească statul român și care să le redea încrederea cetățenilor. Fiindcă până la urmă, la ei trebuie să ne raportăm, nu doar când ne întoarcem la lege și vrem să obținem votul lor, ci din contră, trebuie să fim alături de cetățenii României în toată perioada mandatului și să dăm dovadă de maturitate, luciditate și de asumarea răspunderii în momentele critice.”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a mai explicat că, în opinia sa, contextul politic și economic de acum impune dialog cu toate partidele reprezentate în Parlament.

„Am deschidere spre toate partidele parlamentare pentru că România e într-o situație de criză, trebuie să dăm românilor un guvern pentru că fiecare partid are în spate voturile românilor”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a precizat că nu își va depune mandatul și că își menține intenția de a solicita votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului, în ciuda faptului că PNL, USR și UDMR au anunțat că nu îl vor susține.

„Nu-mi voi depune mandatul. Am de gând să pregătesc un cabinet, un cabinet de oameni pregătiți pentru provocările care vor urma în perioada următoare. Fac apel la toate partidele parlamentare, la toți deputații și senatorii care cred că România are astăzi nevoie de un guvern funcțional să se implice, să participe la vot și în felul acesta să ieșim din această perioadă de blocaj. Este necesar, poate mai mult ca oricând, după 42 de zile de interimat, ca România să devină funcțională, fiindcă avem foarte multe provocări, fie că vorbim de programele europene, Programul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie să fie îndeplinit în două luni de zile. Este o perioadă foarte scurtă și trebuie să faci practic în două luni de zile cât nu ai făcut poate în patru ani de zile, fiindcă acest program este început în anul 2022. Și în felul acesta să avem o absorbție a fondurilor europene cât mai mare. Vedem ceea ce se întâmplă la granița României cu programele SAFE și ce va trebui să înzestrăm armata, în așa fel încât să asigurăm protecție cetățenilor României.”, a declarat Veștea.