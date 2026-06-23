Un grup parlamentar îl propune pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Ponta: „Nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României”

Grupul parlamentar Uniți pentru România va propune oficial desemnarea lui Victor Ponta în funcția de prim-ministru la consultările de la Cotroceni programate luni, la ora 17:00.

Potrivit unui comunicat transmis de UPR, propunerea vine în contextul unei crize politice prelungite și al unei situații economice „extrem de delicate”, marcate de riscuri de degradare a ratingului suveran, presiune asupra cursului valutar, inflație persistentă și erodarea puterii de cumpărare a milioane de familii românești.

„Data trecută, în fața domnului Președinte, am declarat că Uniți pentru România va susține propunerile formulate de Cotroceni pentru deblocarea situației. Am confirmat cuvântul dat și demonstrăm consecvența poziției noastre: punem România pe primul loc, mai presus de orice calcul politic”, a declarat Răzvan Mirel Chiriță, liderul grupului parlamentar.

De ce îl propune UPR pe Victor Ponta

UPR susține că Victor Ponta este o variantă potrivită pentru funcția de premier, invocând experiența acestuia la conducerea Guvernului, capacitatea de a coagula forțe politice diferite și faptul că a fost votat de peste 1,3 milioane de cetățeni la ultimele alegeri.

„Domnul Victor Ponta a fost votat de peste 1,3 milioane de cetățeni la ultimele alegeri. Este un politician cu experiență vastă la cel mai înalt nivel, care a condus Guvernul în perioade dificile, demonstrează capacitatea de a coagula forțe politice diferite și cunoaște în profunzime mecanismele administrației publice și dosarele europene. România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de profesioniști cu rezultate dovedite”, se arată în comunicat.

Uniți pentru România se prezintă drept „o forță pro-occidentală fermă” și afirmă că militează pentru menținerea și consolidarea poziției României în NATO și în Uniunea Europeană.

Victor Ponta: „Nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României!”

Victor Ponta a transmis pe Facebook că este „onorat și recunoscător” pentru încrederea colegilor săi.

„Sunt onorat și recunoscător pentru încrederea colegilor mei din Grupul «Uniți pentru România»!”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier a afirmat că propunerea a fost făcută pentru a oferi o soluție la criza politică.

„Sunt convins că propunerea lor a fost făcută cu cele mai bune intenții, pentru a oferi o soluție serioasă crizei politice și nevoilor românilor”, a transmis Ponta.

El a adăugat că nu va refuza să își asume o asemenea responsabilitate, dacă i se va cere.

„Bineînțeles că, dacă mi se va cere, așa cum am făcut și în 2012, nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României!”, a mai scris Victor Ponta.

Fostul premier a precizat că decizia finală aparține șefului statului.

„Decizia aparține Președintelui României!”, a transmis Victor Ponta.