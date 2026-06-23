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Kelemen Hunor, după consultările cu Nicușor Dan: Nu mai este cazul refacerii vechii coaliții

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în urma consulărilor cu președintele Nicușor Dan, că nu se mai urmărește refacerea vechii coaliții, propunând în schimb două variante de guvern minoritar și refacerea formulei PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților.
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Radu Mocanu
23 iun. 2026, 15:40, Politic
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„La consultările cu domnul președinte Dan, am prezentat trei variante. A patra n-am mai prezentat-o, adică refacerea coaliției vechi. Am zis că nu mai este cazul, am pierdut orice speranță”, a declarat Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni. 

Scenariul guvernului minoritar

Liderul UDMR i-a prezentat președintelui trei variante pentru formarea viitorului executiv, două formule minoritare și refacerea coaliției PSD, PNL, UDMR și Minoritățile Naționale. 

„Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD. Dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și, bineînțeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte și au votat guvernul Veștea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minoritățile etnice, tot pe bază de înțelegere de susținere parlamentară”, susține Kelemen Hunor. 

Refacerea unei coaliții majoritare

Despre refacerea formulei PSD, PNL, UDMR, Minorități, președintele a spus că varianta necesita compromisuri politice din partea tuturor grupărilor implicate. 

„A treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire. Dar asta ar însemna, iarăși, o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă. Adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR, plus grupul minorităților, asta ar asigura o stabilitate mai bună și o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne așteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027”, a spus președintele UDMR. 

Kelemen a subliniat că orice variantă de guvernare trebuie să pornească de la un acord politic între partidele parlamentare înainte de desemnarea unui premier. 

„Am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om și dorește să formeze o majoritate, spațiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o subțire parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede, până la începutul săptămânii viitoare”, conchide Kelemen Hunor. 

Sursa video: Digi 24

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