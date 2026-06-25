ROMÂNIA. OAMENI. COMUNITĂȚI | În inima Cotrocenilor, poveștile prind viață. Istoria unui cartier care își redescoperă farmecul prin comunitatea locală

Generații au construit spiritul Cotrocenilor. Aici, locuitorii cartierului se implică în inițiative culturale, evenimente locale, proiecte care nasc schimbări în bine pentru oameni. Iar orice schimbare pornește de la cei care împărțășesc aceleași valori.

Bazar de Cotroceni s-a născut dintr-o convingere simplă: că un cartier este suma oamenilor care îl locuiesc. Zece ediții mai târziu, această convingere s-a transformat într-un eveniment îndrăgit în toată țara și pune în prim-plan talentele și poveștile vecinilor. Astfel că, peste o sută de curți își deschid porțile pentru privitori.

„Suntem o comunitate unită”

Doamna Mirela crează, an de an, în curtea ei, o adevărată feerie. Spațiul frumos decorat, piesele de veselă ce ne amintesc parcă de casa bunicilor și o colecție impresionantă de lego îți fură ochii.

„În urmă cu cinci ani ne plimbam în cartier. Am văzut câteva căsuțe deschise. Am întrebat despre ce este vorba pentru că totul plecase de la o căsuță. O persoană cu spirit antreprenorial din cartier a zis: de ce să nu facem ceva pentru tot cartierul și să-l intituleze „Bazar de Cotroceni”. Proprietarii din Cotroceni să-și deschidă porțile cu ce au. Așa a început totul și asta a fost în urmă cu cinci ani.

Deja suntem cunoscuți. Oamenii știu de noi. Când se postează ceva, deja știu despre ce este vorba. Noi ne cunoaștem ca vecini. Cartierul e atât de mare încât doar dacă interacționăm ajungem să ne cunoaștem foarte bine.

Cei care nu sunt din București află de eveniment și vin și transmit mai departe. Din vorbă în vorbă vin și vizitează cartierul nostru. O comunitate unită”, a povestit aceasta.

Întrebată dacă ar trimite un mesaj, un SMS, întregii țări, ce ar spune, doamna Mirela a punctat că în România sunt locuri superbe, iar toate aceste zone ar trebui valorificate la adevărata lor valoare.

„Eu cred că în toată România există locuri superbe și cred că dacă s-ar face tot felul de evenimente care să unească oamenii și care să arate locurile în care conviețuiesc ar fi superb. Asta este și o promovare tursitică. Noi stăm aproape de Casa Poporului, Palatul Cotroceni, Catedrala. Vin turiștii în aceste locuri și, apoi, vin să se plimbe și în cartier. Acesta este sfatul meu, ca fiecare comunitate să arate cum este, să creeze evenimente. E superb! E frumos! Stăm să ne cunoaște, vorbim între noi”, a precizat ea.

„Oamenii știu că este bazar și se opresc peste tot”

Daniela Pavel a devenit artist plastic din nevoia de a se redescoperi, iar fiecare eveniment în Cotroceni îi oferă șansa de a le arăta oamenilor măiestria pensulei ei.

„Am început să pictez acum șapte ani dintr-o problemă de sănătate a fiului meu cel mic. Am fost nevoită să renunț la tot ce făceam înainte și să rămân acasă. Mi-am ocupat timpul pictând, descoperindu-mă. Lucram la birou.

M-am înscris în Asociația Artiștilor Plastici din București și am început să particip la expoziții. Participând la expoziții, mi-am dat seama că lucrările mele nu erau de cea mai bună calitate și, atunci, am hotărât să fac școala de arte.

Pictez flori pentru că ele sunt cele care îmi dau cea mai mare emoție. Florile sunt cele care mă inspiră de căte ori sunt supărată sau fericită sau oricum aș fi încep cu florile. Vine atât de multă lume aici. Au un gust de a vedea fiecare lucrușor în parte, chiar sunt interesați. Oamenii știu că este bazar și se opresc peste tot”, a spus artistul.

„A devenit un eveniment iubit pentru că nu e comercial”

În urmă cu mai mulți ani, o familie care locuia în cartierul Cotroceni urma să se mute și, astfel, a organizat un bazar. Comunitatea a primit cu multă bucurie acest mic eveniment și, în scurt timp, proprietarii a zeci de curți s-au alăturat inițiativei.

„Totul a început de la o invitație a unei prietene vecine care se muta din cartier și care a organizat, în termen foarte scurt, un mic garage sale la ea în curte și am avut un feedback foarte pozitiv din partea prietenilor și mai ales a vecinilor care au venit și ne-au întrebat când pot și ei să participe. Li s-a părut o idee foarte bună. Atunci ne-am gândit că ar avea un potențial bun de agregare a energiilor comunitare. De la o curte, după aceea, prima ediție a Bazarului a avut 20 de curți și a treia 40-80 până la 200 de curți deschise. A devenit un eveniment iubit pentru că nu e un eveniment comercial, e co-creat de către comunitate alături de Asociația „În Cotroceni” și în care propunem foarte multe acțiuni, mai ales educativ-culturale pentru comunitate și pentru cei care iubesc Cotroceniul”, a precizat Dinu Drog, organizatorul „Bazar de Cotroceni”.

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