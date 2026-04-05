Trump oferă detalii despre salvarea celui de-al doilea membru al avionului F-15E, doborât în Iran: L-am salvat

Într-o postare publicată pe Truth Social, duminică dimineață, Trump a publicat detalii despre salvarea unui membru al echipajului despre care președintele SUA afirmă că „se afla adânc în teritoriul inamic”, după ce avionul de vânătoare F-15E al acestuia a fost doborât, vineri, potrivit Sky News.

„L-AM SALVAT! Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA”, a scris el pe Truth Social.

În mesajul triumfător, Trump a dezvăluit: „colonelul foarte respectat”, iar președintele SUA afirmă că acesta a fost monitorizat constant de forțele americane înainte de operațiunea de salvare, adăugând că „a suferit răni, dar va fi bine”.

Acesta a precizat că a dat ordinul pentru trimiterea avioanelor, pentru ca soldatul să fie recuperat.

„Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de dușmanii noștri.

La indicația mea, armata SUA a trimis zeci de avioane, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera”, a scris Trump.

El a adăugat că nu au existat victime americane și a lăudat forțele armate americane pentru profesionalismul lor, scriind: „Nu vom lăsa niciodată în urmă un soldat american”.

Reamintim că, în avionul doborât, vineri, în dus-vestul Iranului se aflau doi soldați americani. Primul dintre aceștia a fost salvat, sâmbătă.

„Faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit ambele operațiuni fără ca niciun american să fie ucis sau măcar rănit dovedește încă o dată că am obținut o dominație și o superioritate aeriană copleșitoare asupra spațiului aerian iranian”, a declarat Trump.