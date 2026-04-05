China este pregătită să colaboreze cu Rusia pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului său rus, Serghei Lavrov, într-o convorbire telefonică că Beijingul este dispus să coopereze cu Moscova pentru a contribui la detensionarea ostilităților din Orientul Mijlociu.
Sursa foto: X/@GeringTuvia
Radu Mocanu
05 apr. 2026, 19:18, Știri externe

Wang Yi a subliniat că Beijingul este pregătit să continue colaborarea cu Rusia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru soluționarea conflictului din regiunea Orientului Mijlociu, potrivit comunicatului de presă emis de ministerul chinez de Externe, citat de Reuters

Șeful diplomației chineze a subliniat că doar prin încheierea unui armistițiu ar putea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz.  

Yi a subliniat că Beijingul și Moscova ar trebui să adopte o abordare „obiectivă și echilibrată” și să caute sprijinul comunității internaționale. 

Discuția dintre cei doi oficiali vine în contextul votului programat săptămâna viitoare în Consiliul de Securitate al ONU, privind o rezoluție propusă de Bahrain pentru protejarea transportului comercial în și în jurul Strâmtorii Ormuz.

„În timpul conversației, a fost discutată situația din Golful Persic, precum și eforturile internaționale pentru a pune capăt rapid confruntărilor. Ministrul s-a declarat mulțumit față de alinierea abordărilor Rusiei și Chinei cu privire la majoritatea problemelor de pe agenda globală, inclusiv situația din jurul Iranului”, transmite ministerul rus de Externe, potrivit agenției TASS

