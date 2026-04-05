Rusia cere Statelor Unite să renunțe la „ultimatumuri” și să revină la negocieri cu Iranul

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut Statelor Unite să renunțe la „limbajul ultimatumurilor” și să reia negocierile cu autoritățile de la Teheran, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 apr. 2026, 21:42, Știri externe

Serghei Lavrov a exprimat speranța că eforturile internaționale de detensionare a situației din jurul Iranului vor avea succes, subliniind că acest lucru ar fi susținut de o schimbare de abordare din partea Washingtonului. 

„Partea rusă și-a exprimat speranța că eforturile depuse de o serie de țări pentru a dezamorsa tensiunile din jurul Iranului vor avea succes, ceea ce ar fi facilitat de renunțare de către Statele Unite a limbajului ultimatumurilor și revenirea la negocieri”, se arată în comunicatul de presă emis de ministerul de Externe de la Moscova, citat de AFP

În cadrul discuției, Lavrov și omologul său iranian au condamnat și „atacurile imprudente și ilegale împotriva instalațiilor de infrastructură civilă”, după ce Rusia a anunțat că a evacuat sâmbătă încă 198 de angajați de la centrala nucleară Bushehr. 

Discuția dintre miniștrii Lavrov și Araghchi vine după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump a lansat noi amenințări. 

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea afurisită, nebunilor ticăloși, sau veți trăi în Iad – Doar Uitați-vă! Slavă lui Allah”, notează liderul de la Casa Albă. 

