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Trei copaci s-au prăbușit din cauza vremii peste un stâlp de electricitate în curtea unui spital din județul Vrancea

Ploile și vântul au produs miercuri pagube în 12 localități din zece județe, potrivit unui bilanț al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. O situație deosebită s-a înregistrat în Vrancea, unde trei copaci au căzut peste un stâlp de electricitate în curtea unui spital.
Trei copaci s-au prăbușit din cauza vremii peste un stâlp de electricitate în curtea unui spital din județul Vrancea
Foto: IGSU
Cosmin Pirv
24 iun. 2026, 22:28, Social
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Potrivit IGSU, au fost afectate 12 localități din județele Alba, Bihor, Buzău, Cluj, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Prahova și Vrancea.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 8 case, 13 curți, 22 beciuri/subsoluri, o anexă, de pe 3 străzi, precum și pentru degajarea a 2 stâlpi și 6 copaci prăbușiți pe carosabil, fiind avariate 3 mașini.

De asemenea, din cauza aluviunilor depuse pe carosabil, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe un drum național (DN7C/AB).

O situație deosebită s-a înregistrat în localitatea Vidra din județul Vrancea, unde trei copaci s-au prăbușit peste un stâlp de electricitate, în curtea unei unități spitalicești, fiind afectată alimentarea cu energie electrică.

„Până la remedierea situației, alimentarea este asigurată cu ajutorul unui generator electric. Cei 17 pacienți internați în spital nu au fost afectați de întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică și nu s-a impus relocarea acestora”, transmite IGSU.

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