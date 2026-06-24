Trei copaci s-au prăbușit din cauza vremii peste un stâlp de electricitate în curtea unui spital din județul Vrancea

Potrivit IGSU, au fost afectate 12 localități din județele Alba, Bihor, Buzău, Cluj, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Prahova și Vrancea.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 8 case, 13 curți, 22 beciuri/subsoluri, o anexă, de pe 3 străzi, precum și pentru degajarea a 2 stâlpi și 6 copaci prăbușiți pe carosabil, fiind avariate 3 mașini.

De asemenea, din cauza aluviunilor depuse pe carosabil, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe un drum național (DN7C/AB).

O situație deosebită s-a înregistrat în localitatea Vidra din județul Vrancea, unde trei copaci s-au prăbușit peste un stâlp de electricitate, în curtea unei unități spitalicești, fiind afectată alimentarea cu energie electrică.

„Până la remedierea situației, alimentarea este asigurată cu ajutorul unui generator electric. Cei 17 pacienți internați în spital nu au fost afectați de întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică și nu s-a impus relocarea acestora”, transmite IGSU.