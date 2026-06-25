Gabriela Ruse e în semifinalele turneului de la Bad Homburg, după ce a eliminat-o pe Emma Navarro

Ruse a învins-o pe americancă în două seturi la capătul unui meci de o oră și 15 minute.

Scorul a fost 6-4, 6-2 în favoarea româncei, care își continuă parcursul excelent din turneul WTA 500.

În optimi, Gabriela Ruse a învins-o miercuri pe Anna Kalinskaya, locul 20 mondial, scor 7-5, 6-2.

Anterior, românca a reușit una dintre cele mai importante victorii ale carierei, învingând-o categoric în primul tur pe cehoaica Linda Noskova, numărul 10 mondial și cap de serie numărul cinci, cu scorul de 6-1, 6-3.

În semifinală, Ruse va juca cu câștigătoarea din partida Karolina Muchova-Clara Tauson.