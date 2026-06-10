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România preia președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est pentru următorul an

România va prelua, de la 1 iulie 2026, președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), pentru un mandat de un an, după transferul oficial al responsabilității de la Bulgaria.
România preia președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est pentru următorul an
Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe
Oana Antipa
10 iun. 2026, 21:51, Politic
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Ceremonia a avut loc miercuri, la Sofia, în cadrul Summitului SEECP. România a fost reprezentată de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, în numele președintelui Nicușor Dan.

Extinderea UE, printre priorități

Potrivit ministrului de Externe, mandatul României se va desfășura sub motto-ul „Rezilienți. Conectați. Europeni.”.

Oana Țoiu a declarat că Bucureștiul va susține extinderea Uniunii Europene și integrarea treptată a statelor candidate în structurile și politicile europene.

„Viitorul Europei de Sud-Est este european”, a afirmat șefa diplomației române.

În intervențiile sale, aceasta a salutat progresele înregistrate de statele din Balcanii de Vest în procesul de aderare la UE și a subliniat importanța integrării europene a regiunii, precum și a Republicii Moldova și Ucrainei.

Accent pe securitate și conectivitate

Pe durata mandatului, România va promova măsuri pentru consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și campaniilor de dezinformare.

Un alt obiectiv îl reprezintă dezvoltarea conectivității regionale în domeniile transporturilor, energiei și digitalizării.

Autoritățile române vor susține, de asemenea, proiecte care să faciliteze integrarea economică și apropierea cetățenilor de beneficiile procesului european.

Printre temele aflate pe agendă se numără extinderea sistemului „Roam Like at Home” și integrarea în zona unică de plăți SEPA.

Declarație adoptată la Sofia

Summitul s-a încheiat cu adoptarea Declarației SEECP de la Sofia, document care reafirmă angajamentul participanților pentru cooperare regională, dezvoltare durabilă, competitivitate și reziliență.

România preia președinția SEECP în anul în care organizația marchează trei decenii de existență.

La finalul mandatului, în iulie 2027, Bucureștiul va găzdui summitul liderilor din Europa de Sud-Est și reuniunea miniștrilor de externe ai statelor participante.

SEECP este principalul forum de cooperare politică din Europa de Sud-Est și reunește 13 state și entități din regiune.

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