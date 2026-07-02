Experții au stabilit care ar putea fi limita vieții pe Pământ. Veștile sunt bune

Viața pe Pământ ar putea continua încă 1,8 miliarde de ani, conform unor noi cercetări citate de Live Science. Această estimare, care se bazează pe modele climatice complexe, este mult mai optimistă decât au indicat multe studii anterioare.

Pe măsură ce soarele evoluează, acesta devine mai luminos. Steaua produce în prezent cu aproximativ o treime mai multă energie decât la începutul sistemului solar, în urmă cu 4,5 miliarde de ani. Soarele va continua să se încălzească până când va muri în cele din urmă, în aproximativ 5 miliarde de ani.

Experții din prezent mai optimiști decât cei din trecut

Oamenii de știință s-au întrebat timp de decenii cât timp va reuși viața să evolueze pe Pământ. Un studiu realizat în urmă cu patru decenii susținea că biosfera fotosintetică a Pământului, care include toate plantele și formează baza pentru cea mai mare parte a biologiei planetei, o să dispară peste aproximativ 100 de milioane de ani.

Studiile ulterioare au oferit estimări mai optimiste privind viața pe Pământ.

Experții au publicat noul studiu

În noul studiu, publicat în revista JGR Atmospheres, experții sugerează că viața plantelor ar putea continua chiar mai mult decât s-a crezut până acum. Viața s-ar putea încheia atunci când Pământul își va pierde oceanele fie din cauza radiațiilor, fie prin evaporare scăpată de sub control.

Viața pe Pământ se bazează pe fotosinteză, procesul folosit de plante, alge și unele bacterii pentru a transforma lumina soarelui în energie. Mecanismul necesită atât dioxid de carbon, cât și lumina soarelui. În cele din urmă, soarele va încălzi Pământul până la punctul în care plantele nu vor mai fi capabile să facă fotosinteza ceea ce va duce la dispariția vieții.

O altă problemă este că, pe măsură ce soarele se stinge și devine mai strălucitor, va exista mai puțin dioxid de carbon în atmosferă, înfometând astfel plantele.

Experții au folosit zeci de modele climatice

În noul studiu, experții au folosit 29 de modele climatice pentru a estima ce s-ar întâmpla cu biosfera vegetativă a Pământului în diferite scenarii. Concluzia lor a fost că sistemul Pământului este mai rezistent decât se credea.