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„România, în impas politic”. Presa internațională analizează variantele lui Nicușor Dan

Presa internațională comentează astăzi situația politică de la București și variantele pe care le are la dispoziție Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier care să treacă de votul Parlamentului.
„România, în impas politic”. Presa internațională analizează variantele lui Nicușor Dan
Sorina Matei
23 iun. 2026, 13:07, Politic
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După retragerea lui Eugen Tomac și eșecul în Parlament al Guvernului condus de Adrian  Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze o majoritate guvernamentală, presa internațională analizează, pe un ton grav, situația de la București.

Bloomberg: „România, în impas politic”

„Președintele român va face un ultim efort pentru un guvern pro-Uniunea Europeană după ce candidatul său nu a reușit să obțină un vot de încredere, prelungind un impas politic care blochează reforme cheie pentru finanțarea crucială a UE.

Țara se confruntă cu o fereastră tot mai mică pentru a forma un cabinet stabil și a asigura un ajutor de până la 8 miliarde de euro (9,1 miliarde de dolari), care expiră la sfârșitul lunii august. Fără acesta, România se va chinui să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare ale UE și riscă să-și reducă ratingul de credit la statutul de „junk”’, scrie Bloomberg.

Politico: „Criza politică din România se intensifică”

Criza politică din România se intensifică, odată cu respingerea de către Parlament a noului guvern.

Dacă Dan nu numește un nou prim-ministru desemnat în următoarele 60 de zile, ar putea fi convocate noi alegeri.

Însă, având în vedere că Alianța Eurosceptică pentru Uniunea Românilor este considerată cel mai popular partid din țară în sondaje , se așteaptă ca președintele să facă tot posibilul să evite această cale, având în vedere mandatul său declarat este „să mențină direcția pro-occidentală a României”, arată Politico.

România a fost cufundată și mai mult în incertitudine politică după ce Parlamentul a respins un nou guvern propus pentru a doua oară în trei săptămâni„, relatează TRT Turcia.

ABC News: „România, cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”

„Președintele Dan va trebui acum să nominalizeze un alt candidat pentru funcția de premier. Dacă următorul prim-ministru desemnat nu reușește să formeze un guvern, acest lucru ar putea declanșa alegeri anticipate. Alegerile generale nu sunt programate până în 2028.

România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE și o inflație galopantă. Când coaliția a venit la putere în iunie 2025, a făcut din reducerea deficitului bugetar o prioritate”, susține ABC News.

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