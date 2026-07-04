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Abrudean, după decizia Tribunalului Ilfov: Independența parlamentarilor nu anulează autonomia partidului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că libertatea votului parlamentar nu împiedică un partid să își apere identitatea și regulile interne, după ce Tribunalul Ilfov a suspendat o decizie a conducerii PNL.
Abrudean, după decizia Tribunalului Ilfov: Independența parlamentarilor nu anulează autonomia partidului
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 15:17, Politic
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Abrudean menționeză, sâmbătă, pe Facebook, că „libertatea votului parlamentar este un principiu constituțional pe care nimeni nu îl contestă. Dar aceasta nu înseamnă că un partid politic își pierde dreptul de a-și apăra identitatea, valorile și regulile interne.

„Independența parlamentarului în exercitarea mandatului nu anulează autonomia unui partid de a-și respecta propriile principii. Orice formațiune politică are dreptul să stabilească reguli pentru membrii săi și să ia măsuri atunci când acestea sunt încălcate, fără ca acest lucru să afecteze mandatul parlamentar”.

Potrivit acestuia, dezbaterea nu privește libertatea de vot a parlamentarilor, ci raportul dintre partid și propriii membri.

„De aceea, discuția nu este despre libertatea de vot, ci despre relația dintre un partid și membrii săi”, a mai declarat președintele Senatului.

Abrudean a precizat, de asemenea, că hotărârea instanței este una provizorie și nu stabilește soluția definitivă în cauză.

Reacția vine după ce Tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu efectele unei decizii adoptate de BPN al PNL pe 15 iunie, prin care parlamentarii partidului erau obligați să nu susțină învestirea Guvernului Adrian Veștea. În caz contrar, aceștia riscau pierderea calității de membru al partidului. Acțiunea a fost introdusă de 16 parlamentari liberali.

În motivarea deciziei, judecătorul a invocat articolul art. 69 alin. 1 și 2 din Constituție „(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. (2) Orice mandat imperativ este nul.” și a concluzionat că „aparenţa de drept este în favoarea reclamanţilor”. Decizia Tribunalului Ilfov poate fi atacată cu apel.

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